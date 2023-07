Der Hashtag #Barbenheimer geht gerade viral – denn am Donnerstag starten zwei sehr unterschiedliche Filme in den Kinos. Welcher der beiden interessiert Sie mehr?

Den 20. Juli hat sich wohl schon der eine oder andere Filmfan rot im Kalender angestrichen – denn an diesem Tag erfolgt der Kinostart zweier Filme, die wohl unterschiedlicher nicht sein könnten, aber jeweils auf seine Art bereits mit Spannung erwartet werden. "Barbie" und "Oppenheimer" sollen sich ein regelrechtes Duell an den Kinokassen liefern. Der Umstand, dass ausgerechnet zwei Filme, die so wenig gemeinsam haben, am selben Tag ins Kino kommen, hat für die Entstehung des humoristischen Hashtags #Barbenheimer gesorgt: Memes, die ein Crossover der beiden Filme thematisieren, sorgen aktuell in den sozialen Netzwerken für Lacher. Pinker Overkill dort, detonierende Atombomben da – werden beide kombiniert, feiert der skurrile Humor fröhliche Urständ.

Welchen dieser beiden Stars möchten Sie lieber in seinem neuen Film sehen? Warner Bros Pictures/Universal Pictures via AP

Zwei Filme wie Tag und Nacht

Greta Gerwigs "Barbie" ist ein augenzwinkernder Ausflug in die zuckersüße pinke Welt der Kultpuppe, während bei Christopher Nolans "Oppenheimer" ernste Untertöne und Atombomben-Endzeitstimmung herrschen. Da Margot Robbie und Ryan Gosling als überzeichnet-schrilles Traumpaar Barbie und Ken, dort "Peaky Blinders"-Star Cillian Murphy als Vater der Atombombe, den kaum Reue plagt. Auf der pinken Seite ein fragwürdiges Spielzeug, dessen unrealistische Proportionen Generationen von Mädchen in ihrer Körperwahrnehmung beschäftigt haben, auf der dunklen Seite der "Zerstörer der Welten", durch dessen Erfindung die Welt nie wieder dieselbe war. Wofür würden Sie sich entscheiden?

Wofür entscheiden Sie sich?

Sind Sie Team "Barbie", Team "Oppenheimer" oder Team #Barbenheimer? Was interessiert Sie am jeweiligen Film – und was sind Ihre Erwartungen daran? Werden Sie sich eher beide ansehen, oder holt Sie keiner davon so richtig ab? Berichten Sie im Forum! (Daniela Herger, 17.7.2023)