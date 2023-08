Abhilfe schuf die Dreh-und-Trink-Flasche, sie war nur in etwa so cool wie ein Poster von Smokie. Heute, mit gebührendem Abstand, ist der Papierstrohhalm ein wertvoller Feierabendpartner. Er bildet eine natürliche Brücke zwischen dem durstigen Ich und dem Grafen Camillo Negroni. (RONDO, Ronald Pohl, 3.8.2023)

Kontra

In meiner Kindheit im vorigen Jahrhundert (es war noch vor der "Ich habe immer und überall eine stylishe Trinkflasche dabei"-Ära) waren Schulwandertage vor allem eines: willkommene Gelegenheit, Zuckerln (Eiszapfen!) und kleine Saftpackerln mit aufgeklebtem Strohhalm zu kaufen. Dumm nur, dass die Plastikhalme der Sunkist-Packungen sehr kurz waren und gerne in ebenjenen verschwanden. Notgedrungen musste man an der kleinen Öffnung des Packerls zuzeln, um an den Inhalt zu gelangen. Mit dem unangenehmen Nebeneffekt, dass sich das Material ungustiös aufweichte.

Wie es bekanntermaßen mit Papier geschieht, wenn es länger mit Flüssigkeit in Berührung kommt – da bildet auch ein umweltfreundlicher Papierstrohhalm keine Ausnahme.

Doch sehen wir's positiv: Ein Barkeeper erzählte mir, dass der Verbrauch an Halmen in seiner Innenstadtbar stark zurückgegangen sei. Denn bevor die Gäste einen Papierstrohhalm verwendeten, verzichteten sie lieber ganz auf diese Trinkhilfe. (RONDO, Petra Eder, 3.8.2023)