Bild nicht mehr verfügbar. Michael Pauser folgt Georg Spatt als neuer Ö3-Chef. ORF

Wien – ORF-Generaldirektor Roland Weißmann hat ab 1. September Michael Pauser zum neuen Ö3-Chef bestellt. Der bisherige Leiter des Büros des Technischen Direktors Harald Kräuter folgt auf den langjährigen Ö3-Chef Georg Spatt, wie am Montag bekanntgegeben wurde. Martin Gastinger führt ab 1. August die ORF-TV-Unterhaltung. Gastinger, zuletzt Unterhaltungschef bei Servus TV, habe "große nationale und internationale Erfahrung in Programmentwicklung", hieß es in einer Aussendung. Verlängert hat Weißmann zudem Silvia Lahner als interimistische Hauptabteilungsleiterin Ö1. Die Leiterin der Ö1-Kultur führt den erfolgreichen Radiosender interimistisch seit 9. Februar.

Die bisherige interimistische Leiterin der Abteilung Humanitarian Broadcasting, Lisa Zuckerstätter, hat diese Funktion nun unbefristet inne und verantwortet damit die Koordination der Humanitarian-Broadcasting-Leistungen des ORF, insbesondere die Spenden- und Hilfsaktionen. Anita Malli übernimmt die Leitung der Funktionsgruppe "Umwelt und Nachhaltigkeit", die unter anderem die Konzeption, Weiterentwicklung und Umsetzung der Nachhaltigkeits- und Klimastrategie des ORF bündelt.

Künftiger Ö3-Chef

"Jede Woche fast die Hälfte der Menschen in Österreich mit Ö3 durch ihr Leben begleiten zu dürfen, ist einer der spannendsten Jobs, die es gibt", erklärte Pauser hinsichtlich seiner neuen Aufgabe. Der Jurist, geboren 1974 in Krems an der Donau, ist seit 1990 für den ORF tätig. 1999 übernahm er die Ressortleitung der neu gegründeten Ö3-Internetredaktion, seit 2003 leitete er den Bereich Moderation bei Ö3, 2011 übernahm er zusätzlich die Ressortleitung der Ö3-Programmgestaltung. Zuletzt wechselte er im Jänner 2022 mit Start der neuen Geschäftsführung in die ORF-Zentrale am Küniglberg und war als Büroleiter der Direktion für Technik und Digitalisierung tätig, wo er u. a. für die Restrukturierung des Digitalbereichs verantwortlich zeichnete.

TV-Unterhaltung

"Ich freue mich sehr auf meine Aufgabe beim ORF und dass ich meine Erfahrung der letzten Jahre hier einbringen kann. Für Fernsehmacher sind die Zeiten und Herausforderungen spannend wie nie zuvor", so Martin Gastinger zu seiner künftigen Aufgabe als Chef der ORF-TV-Unterhaltung. Gastinger begann seine Tätigkeit im Medienbereich 1987 beim ORF, wo er bis 1992 in unterschiedlichen Funktionen u. a. bei Ö3 und in der Jugendredaktion tätig war. Im Laufe seiner Karriere leitete er unter anderem die Programm- und Sendeplanung von Premiere. Nach mehr als 15 Jahren am internationalen Parkett kehrte er 2006 zurück nach Österreich, wo er zunächst die Programmdirektion und in weiterer Folge die Geschäftsführung von ATV übernahm. Ab 2018 leitete er die Unterhaltung und Programmentwicklung von Servus TV. (red, 31.7.2023)