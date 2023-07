Hier sind die Mediennews vom Montag:

ORF-Personalia: Michael Pauser wird Ö3-Chef, Martin Gastinger leitet ORF-TV-Unterhaltung Lisa Zuckerstätter leitet künftig das Humanitarian Broadcasting, Anita Malli wird für "Umwelt und Nachhaltigkeit" zuständig

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann Martin Gastinger von Servus TV und den langjährigen Ö3-Manager Michael Pauser an Bord. imago images/SEPA.Media

Fisa+ und Öfi+: Neue Streamingförderung generiert Aufträge von 73 Millionen Euro in Österreich 25 Millionen Förderung im ersten Halbjahr Fisa+

"The Lincoln Lawyer" auf Netflix: Ohne Schirm, mit Charme und Auto Nicht ganz so cool wie Harry Bosch, dafür aber wesentlich charmanter sorgt Mickey Haller in "The Lincoln Law­yer" für das, was er als Recht und Ordnung betrachtet

TV-Tagebuch: "Liebesg'schichten und Heiratssachen" auf ORF 2: Nicht ohne Erotik! Sechs Singles im Alter von 24 bis 83 Jahren auf der Suche nach Liebe. Heute um 20.15 Uhr

KommAustria: Radiosender LoungeFM bekommt Zehnjahres-Zulassung für Wien Zur vollen Stunde gibt es tagsüber mehrminütige "Weltnachrichten" in Zusammenarbeit mit dem STANDARD

Radio: KommAustria schreibt neue UKW-Radiofrequenz in Wien aus Die Frequenz 100,3 MHz hat eine technische Reichweite von rund 1,4 Millionen Hörerinnen und Hörern

Forum+: Liebesg'schichten: "Sinnlichkeit entsteht durch Ausstrahlung" Seit 1997 suchen Jahr für Jahr zahlreiche Singles in der kultigen ORF-Kuppelshow die kleine und große Liebe

Serienprojekt: Neue Sky-Serie hat Bud Spencers "Plattfuß" zum Vorbild In der Hauptrolle ist "Gomorrah"-Schauspieler Salvatore Esposito zu sehen

Streaming: Südkorea sorgt mit Serien für Rom-Com-Hype Liebesserien aus Seoul drehen sich mitunter auch um Politik, Wiedergeburt oder Übersinnliches

Switchlist: "La belle saison", "Die schwarze Tulpe", "Jojo Rabbit": TV-Tipps für Montag

