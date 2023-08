Dass man seine erste große Liebe beziehungsweise die erste richtige Beziehung niemals vergisst, ist nicht ungewöhnlich. Damals war schließlich alles aufregend und neu, wenn es um Liebe und Sex ging. Doch für so manche Menschen gibt es auch später im Leben noch die eine oder andere Begegnung, aus der vielleicht auch eine Liebelei oder Beziehung geworden ist, die sich ganz besonders eingeprägt hat. Diese eine Person, an die man immer noch denken muss, mit der man etwas ganz Besonderes geteilt hat oder gern geteilt hätte, was aber durch irgendwelche Umstände nicht von Dauer war.

Im Englischen gibt es einen Begriff, der sich für dieses Phänomen etabliert hat und der in der Popkultur regelmäßig aufgegriffen wird: "The One that Got Away". Zwei Menschen, eine große Liebe, die an äußeren Umständen gescheitert ist und die man nie ganz aus dem Kopf bekommen hat – das ist schließlich der Stoff, aus dem Filme, Songs und Romane gemacht sind.

Wen haben Sie über die Jahre nie vergessen können? Getty Images/PORTRA ehf

Wenn man jemandem lange nachhängt

Vielleicht sind schon Jahre oder Jahrzehnte vergangen, seit man sich kannte. Vieles sieht man rückblickend ein wenig anders, und häufig stellt sich die Frage, was alles hätte sein können. Eventuell bereut man die Entscheidung, sich nicht so sehr auf einen wunderbaren Menschen eingelassen zu haben, wie man es gerne getan hätte. Möglicherweise war man ebenso wie der oder die andere in einer unglücklichen Beziehung, die auch nicht gehalten hat, und empfand eine starke Anziehung, der beide nicht nachgaben. Manchmal bleibt das Gefühl, dass einen die Person nie so ganz losgelassen hat, und man gibt sich Tagträumen darüber hin, was geschehen könnte, wenn man einander heute wieder träfe. Man hat vielleicht die vage Vermutung, dass die gemeinsame Geschichte noch nicht ganz zu Ende erzählt ist.

In manchen Fällen ergibt es sich sogar, dass man doch wieder Kontakt aufnimmt und vielleicht eine zweite Chance bekommt, die dann das Happy End nachliefern kann, das einem damals verwehrt blieb:

"karlmilford" schildert seine Erfahrungen mit einer über Jahre geliebten Person so:

Es kommt auch vor, dass alle folgenden Beziehungen an dieser einen prägenden Person gemessen werden und keine so recht mithalten kann:

"LinaTirol" dagegen hat ihren Frieden damit gemacht, dass manche Liebe keine Fortsetzung gefunden hat:

Haben Sie das erlebt?

Gibt es für Sie diesen einen Menschen, der Sie nie ganz losgelassen hat? Woran erinnern Sie sich am liebsten, wenn Sie an diese Person denken? Was würden Sie aus heutiger Sicht anders machen? Und falls Sie einander später wiedergesehen haben: Wie hat sich das angefühlt, und wie ging die gemeinsame Geschichte aus? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (Daniela Herger, 11.8.2023)