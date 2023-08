Die im Mai des Vorjahres zeitgleich zurückgetretenen Ministerinnen Margarete Schramböck und Elisabeth Köstinger (beide ÖVP) haben mit dem Institut Demox zusammengearbeitet. APA/ROLAND SCHLAGER

Der ÖVP steht die nächste Umfragenaffäre ins Haus: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt wegen von ÖVP-geführten Ministerien in den Jahren 2021 und 2022 in Auftrag gegebener Umfragen beim Demox-Institut. Laut einer Presseaussendung der WKStA geht es um den Verdacht der Untreue, des Betrugs und der wettbewerbsbeschränkenden Absprachen. Und zwar im Zusammenhang mit der Beauftragung von Meinungsumfragen durch drei Ministerien und deren Durchführung durch Demox.

Laut WKStA betreffen die Ermittlungen die Beauftragung von Meinungsumfragen durch das Verteidigungsministerium, das Landwirtschaftsministerium sowie das Wirtschaftsministerium. Ermittelt wird gegen fünf namentlich bekannte Beschuldigte und eine unbekannte Person. Drei weitere Personen werden als Angezeigte geführt. Bestätigt wurde seitens der WKStA auch, dass "vor kurzem" Hausdurchsuchungen und Sicherstellungen an mehreren Standorten durchgeführt wurden. Daneben seien noch weitere Ermittlungsmaßnahmen gesetzt worden.

"Es besteht der Verdacht, dass im Namen der Bundesministerien zumindest in den Jahren 2020 und 2021 eine Reihe von Umfragen beauftragt wurde, für die keine oder nur teilweise sachliche Notwendigkeit bestand", heißt es in der Aussendung. "Gleichzeitig hatten die Umfragen auch ministeriumsfremde Fragen zum Inhalt, die zumindest zum Teil anderen Zwecken gedient haben dürften." Damit wäre der "'Grundsatz der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit' der staatlichen Verwaltung verletzt" und "dem Bund mit ihrer Bezahlung ein finanzieller Schaden entstanden, dessen genaue Höhe noch Gegenstand von Ermittlungen ist".

Im Fokus des U-Ausschusses

Das Institut stand mehrfach im Fokus des ÖVP-Korruptions-U-Ausschusses. Die SPÖ witterte bereits im Vorjahr nach der Causa Beinschab auch im Zusammenhang mit Demox eine Umfragen-Affäre. Mit dem sogenannten Beinschab-Tool sollen vom Finanzministerium bezahlte Umfragen vom Team Kurz für parteipolitische Arbeit verwendet worden sein. Und auch über Demox sollen parteipolitische Inhalte abgefragt und von der ÖVP verwendet worden sein, vermutete die SPÖ damals.

Die nunmehrigen Ermittlungen dürfte ebenfalls die SPÖ ins Rollen gebracht haben, die mehrere Sachverhaltsdarstellungen zum Thema eingebracht hatte. Unter anderem eine dem STANDARD vorliegende Sachverhaltsdarstellung gegen Unterhuber, Sommer, Kurz-Berater Stefan Steiner und den einstigen Kurz-Sprecher Johannes Frischmann wegen des Verdachts des Untreue. "Wir haben der Justiz auch Akten aus dem U-Ausschuss geschickt, weil wir der Meinung waren, dass diese nicht nur politisch, sondern auch strafrechtlich relevant sein könnten", sagt SPÖ-Fraktionsführer Kai Jan Krainer zum STANDARD. In seiner Kritik vom Vorjahr sieht dieser sich nunmehr bestätigt. Die Umfragen hätten nicht der Arbeit in den Ministerien, "sondern ausschließlich der ÖVP" gedient. Krainer ortet einen weiteren "Beweis, dass die ÖVP korrupt ist".

Paul Unterhuber, Geschäfftsführer von Demox, war im Juni des Vorjahres auch als Auskunftsperson in den U-Ausschuss geladen. Damals erklärte er, für jeden einzelnen Auftrag seien "zahlreiche Leistungen" erbracht und "branchenübliche Honorare" verrechnet worden. Auch schloss er bei seiner Aussage vor dem Ausschuss "vehement" aus, dass über sein Institut von der öffentlichen Hand finanzierte Studien für die ÖVP erbracht wurden. Verrechnungen von ÖVP-Umfragen an Ministerien habe es nicht gegeben, betonte Unterhuber. Auch schloss er aus, dass Umfragen von seinem Institut an Dritte weitergegeben worden sein könnten. Unterhuber, einst Direktor des Wiener Bauernbunds, war politisch in Hietzing tätig, wo der jetzige Kanzler und einstige ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer die Bezirkspartei führte. Im Kuratorium von Demox saß bis 2022 der Meinungsforscher Franz Sommer, Haus- und Hof-Demoskop der türkisen ÖVP.

Zahlreiche Umfragen

Um welche Umfragen handelt es sich? Krainer legte im U-Ausschuss etwa eine vom Wirtschaftsministerium in Auftrag gegebene Umfrage vor, in der das Thema Steuer- und Budgetpolitik abgetestet wurde. Auch um "soziale Themen" und "innere Sicherheit" soll es gegangen sein. In einer anderen Umfrage soll für das Wirtschaftsministerium auch die Einstellung zum 1. Mai (Themenpunkt: "1.-Mai-Kampfrhetorik") abgefragt worden sein. Außerdem wurde gefragt, welche einzelnen Politikerinnen und Politiker, darunter auch Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer (ÖVP), mit welchen Corona-Hilfsmaßnahmen assoziiert wurden. Der Integrationsfonds beauftragte Demox außerdem mit einer Studie zu "Sozialen Brennpunkten im Kontext von Migration und Integration" – kurz vor der Wien-Wahl 2020.

Krainer vermutete damals, dass all diese Daten nicht beim jeweiligen Ministerium blieben, sondern zur ÖVP wanderten. Er verwies hier auf die Causa Beinschab, wo die Umfrageergebnisse über Thomas Schmid, damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, an die Kurz-Berater Stefan Steiner und Gerald Fleischmann und an den Kanzlersprecher Johannes Frischmann gingen.

Schon vor den Befragungen im U-Ausschuss war Demox bereits im Herbst 2021 in die Schlagzeilen geraten, weil in einer Studie für das Verteidigungsministerium gefragt wurde, ob man seine Stimme eher dem damaligen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) oder seinem Vize Werner Kogler (Grüne) geben würde. Die Demox Research gehört zu jeweils gleichen Teilen Unterhuber sowie einer Firma von Rainer Nick, der einst für mehrere schwarze Landeshauptleute tätig war, und einem Berater, der lokalpolitisch für die ÖVP aktiv ist. (Sandra Schieder, 23.8.2023)