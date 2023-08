Der mit Vorwürfen konfrontierte Rammstein-Frontmann Till Lindemann. APA/dpa/Malte Krudewig

Die von Rammstein-Frontmann Till Lindemann rund um die gegen ihn erhobenen Vorwürfe sexuellen Missbrauchs betraute Anwaltskanzlei Schertz Bergmann Rechtsanwälte teilte am Dienstag per Aussendung mit, dass die Staatsanwaltschaft Berlin ein Ermittlungsverfahren gegen den Sänger einstelle. Es sei nach den Strafanzeigen von drei Privatpersonen eingeleitet worden. Jene seien nicht auf eigene Erfahrungen gestützt gewesen, "sondern ausschließlich auf die Aussagen von Shelby Lynn, Kayla Shyx und die darauffolgenden Medienberichte".

Die Irin Shelby Lynn hatte Ende Mai nach einem Konzertbesuch in Vilnius zuerst Vorwürfe gegen Lindemann erhoben, die Youtuberin Kayla Shyx sich in weiterer Folge zu Wort gemeldet. Dieses Ermittlungsverfahren sei nun "mangels hinreichenden Tatverdachts" eingestellt worden. "Da die Anzeigenerstatter nicht zu angeblichen Opfern von Till Lindemann zählen, steht ihnen ein Rechtsmittel gegen die Verfahrenseinstellung nicht zu", so die Aussendung. (red, 29.8.2023)