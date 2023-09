Befindet man sich in einer toxischen Beziehung, sind nicht selten Psychospielchen an der Tagesordnung. Ist Ihnen das auch schon passiert?

Der Begriff "Gaslighting" geht auf ein Theaterstück namens "Gas Light" (1938) des britischen Autors Patrick Hamilton zurück. Noch größere Bekanntheit erlangte derselbe Stoff im Zuge zweier Verfilmungen, nämlich "Gaslight" (1940) und vor allem "Das Haus der Lady Alquist" (1944) mit Ingrid Bergman. Zentrales Thema darin ist eine ungesunde Beziehung, in welcher die Ehefrau des Protagonisten zunehmend verunsichert wird, weil der Ehemann ständig ihre Wahrnehmung der Realität infrage stellt. Besonders perfide dabei ist, dass dieser fortwährend die Gasbeleuchtung manipuliert, ihr gegenüber aber dementiert, dass sich deren Helligkeit wie von ihr wahrgenommen verändert habe. Das Opfer dieser Psychospielchen zweifelt dadurch zunehmend an sich selbst und fürchtet, den Verstand zu verlieren.

Gaslighting: Wenn psychische Gewalt alltäglich wird

Basierend darauf wird der Begriff Gaslighting inzwischen für psychische Gewalt und diverse Formen von Manipulation benutzt, die in Beziehungen mit einer gewissen Regelmäßigkeit und Systematik stattfinden. Häufig geht es dabei darum, die Realität, wie sie das Gegenüber erlebt, abzuwerten oder infrage zu stellen. Wenn jemand ständig dem anderen seine Wahrnehmungen, Emotionen oder Erinnerungen abspricht, kann dieses Phänomen in vollem Gange sein. Darunter fällt etwa, dass jemand der anderen Person häufig vorwirft, dass sich diese etwas nur einbilde, oder auch dass man behauptet, etwas nie gesagt zu haben, woran sich das Gegenüber klar erinnert. Gaslighter dementieren etwa, dass Ereignisse stattgefunden haben, oder leugnen, etwas Bestimmtes getan zu haben. Dem Opfer wird vorgeworfen, zu emotional zu sein oder mit seinen Aussagen zu übertreiben. Es drehe dem Gaslighter ständig das Wort im Mund um, heißt es dann manchmal in Form einer Täter-Opfer-Umkehr. Kommunikationsmuster, die das Selbstwertgefühl des Gegenübers beeinträchtigen, gehören nicht selten ebenfalls dazu.

Bewusst oder unbewusst versucht die Person, die derlei anwendet, das Gegenüber kleinzuhalten, zu verunsichern und eine gewisse Abhängigkeit zu erzeugen. Auch das Isolieren des Opfers dieser Vorgehensweisen ist häufig ein Teil der Problematik, denn in Gesprächen mit Außenstehenden könnte sich die unter Gaslighting leidende Person ja Zustimmung und Bestätigung für ihre eigene Sicht der Dinge holen. Was Gaslighting psychisch und emotional beim Opfer anrichtet, kann verheerend sein und diesem oftmals erst mit einigem zeitlichen Abstand bewusst werden.

