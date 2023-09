Die Suche nach dem perfekten Brautkleid soll ein Traum sein, in Wahrheit ist es oft ein ziemlicher Stress für die Braut. Getty Images / Michael Amici

Viele Frauen haben ein Bild davon, wie ihr Hochzeitskleid aussehen soll – lange bevor sie den zugehörigen Mann gefunden haben. In diversen Fernsehsendungen wie Say Yes to the Dress oder Zwischen Tüll und Tränen wird die Auswahl des Brautkleides mit viel Drama und Tränen zelebriert. Derlei TV-Formate oder auch Instagram-Inspos vermitteln die Fantasie, dass es nicht nur den einen Partner, sondern auch nur das eine Kleid für jede Braut gibt.

Brautmodenläden bieten das Aussuchen des Brautkleides als (teilweise kostenpflichtiges) Event an – Brötchen und Sekt inklusive. Die Kosten für das Kleid beginnen bei rund 800 bis 1000 Euro – nach oben gibt es wie so oft kein Limit. Ein Brautkleid ist also eine Entscheidung, die man sich gut überlegt. Oder? Auf der österreichischen Verkaufsplattform Willhaben findet man dennoch hunderte Brautkleider, die ungetragen weiterverkauft werden.

Wir haben nachgefragt, was die Geschichten hinter den Kleidern sind und warum es nie zu ihrem großen Auftritt gekommen ist. (Sandra Gloning, 8.9.2023)

Ulrike: "Wir trennten uns, bevor es zur Hochzeit kam"

Meine Geschichte ist leider traurig. Mein damaliger Partner und ich verlobten uns 2019. Ich freute mich so darauf, mit diesem Mann meine Zukunft zu verbringen. Ich fuhr extra nach Florenz, um mir mein Traumhochzeitskleid zu kaufen, und wir freuten uns sehr auf die Hochzeit, die im Sommer 2020 geplant war.

Ulrike in einem riesigen Haufen Tüll Willhaben/Privat

Dann kam allerdings Corona, und die Hochzeit wurde um ein Jahr verschoben. In der Zwischenzeit wurde ich schwanger, wir bekamen eine kleine Tochter. Wir waren überglücklich. Allerdings veränderten sich in dem Jahr während der Pandemie dann einige Dinge. Mein Partner verlor seinen Job, wir hatten Umsatzeinbußen, saßen gemeinsam mit unserem neugeborenen Baby zu Hause und bekamen einen Lagerkoller. Es folgte eine Beziehungskrise. Mein Ex-Verlobter fühlte sich alleingelassen und kompensierte dieses Gefühl, indem er Affären mit anderen Frauen hatte.

Wir trennten uns, und im Frühjahr 2021 sagten wir auch die Hochzeit ab. Ich blieb mit unserer kleinen Tochter zurück. Hinter uns liegt eine sehr anstrengende Zeit. Das Leben spielt oft seltsame Stücke. Ich hätte das Kostüm für die Hochzeit gehabt, aber zur Aufführung ist es nie gekommen.

Ich versuche das Kleid schon seit einem Jahr zu verkaufen. Es fällt mir sehr schwer. Ich habe auch schon überlegt, es zu spenden, aber dafür ist es für mich dann doch zu wertvoll. Selbst wenn es am Ende nur ein Haufen Tüll ist.

Vanessa: "Das maßgeschneiderte Brautkleid aus China hat mir dann doch nicht gefallen"

Ich habe mein Brautkleid über einen chinesischen Anbieter extra für mich anfertigen lassen. Es hat ungefähr 300 Euro gekostet, und ich habe es mehrere Monate vor der Hochzeit bestellt. Es kam auch rechtzeitig an, allerdings habe ich es mir irgendwie anders vorgestellt. Es hat mir dann an mir gar nicht gefallen, auch wenn es perfekt gepasst hat. Also machte ich mich nochmals auf die Suche und kaufte noch ein anderes Kleid.

Vanessa in ihrem maßgeschneiderten Kleid aus China Willhaben/Privat

Das Kleid, das ich schließlich bei meiner Hochzeit trug, war ganz anders. Das Brautkleid aus China hat einen engen Meerjungfrauenschnitt mit vielen Perlen und Spitze. Mein Hochzeitskleid hat eine weite A-Linie aus fließenden Stoffen, das passt doch besser zu mir. Das finale Brautkleid würde ich nie hergeben oder verkaufen, daran hängen zu viele schöne Erinnerungen. Aber bei dem Kleid, das ich nie getragen habe, fällt es mir leicht. Ich habe es sehr günstig inseriert, und ich hoffe, einer anderen Braut damit eine schöne Hochzeit bereiten zu können!

Es ist lustig, welche Menschen mir auf Willhaben so schreiben. Eine Französin, die in Österreich lebt, hat mir viele Fragen zu dem Kleid gestellt, am Ende wollte sie nur wissen, ob es bei Hochzeiten in Österreich wirklich erlaubt ist, dass die Braut keine Strumpfhose trägt ...

Fernsehshows, die zukünftige Bräute beim Aussuchen, Probieren und Kaufen eines Kleides zeigen, boomen. Getty Images / Michael Amici

Lisa: "Die standesamtliche Hochzeit hat uns gereicht, das große Fest haben wir abgesagt"

Wir hatten eigentlich einen genauen Plan. Es sollte eine kleine standesamtliche Hochzeit geben und dann später eine große Feier mit Familie und Freunde. Ich wollte dieses schöne Ereignis entsprechend feiern und habe mich entschieden, mir zwei verschiedene Kleider dafür zuzulegen. Ein schlichteres für die standesamtliche Hochzeit und ein pompöses Kleid mit langer Schleppe und viel Tüll und Spitze für die große Feier.

Lisa braucht ihr pompöses Kleid nicht mehr. Willhaben/Privat

Eine Woche nach dem Kauf des zweiten Kleids war mein Schwangerschaftstest positiv. Wir haben die standesamtliche Feier ganz klein und intim gehalten. Ich habe ein schlichtes Kleid mit etwas Spitze im oberen und etwas Tüll im unteren Bereich getragen. Das Kleid war perfekt, genau wie die Feier. Wir wollten uns das Geld für eine weitere, pompöse Hochzeit dann aber lieber sparen, deswegen wurde die große Feier abgesagt.

Es tut mir leid, dass ich das zweite Kleid nie getragen habe, aber andererseits überwiegen die wunderschönen Erinnerungen an die kleine Waldhochzeit. Es ist wirklich schwer, das Kleid zu verkaufen, ich hatte bisher nur eine echte Interessentin. Günstiger möchte ich es ungern hergeben, denn es war wirklich teuer und ist schließlich ungetragen.

Carina: "Ein Baby kam dazwischen, das Kleid war dann zu eng"

Wir verlobten uns im ersten Jahr der Pandemie und planten das Hochzeitsfest im darauffolgenden Jahr. Die Einladungen wurden verteilt, und ich machte mich mit meiner Trauzeugin auf die Suche nach einem Brautkleid. Das Probieren war eine kuriose Angelegenheit, mit Mund-Nasen-Schutz, strenger Termineinteilung und ohne weitere Gäste.

Mit Babybauch passte das ursprüngliche Brautkleid nicht mehr. Willhaben/Privat

Leider dauerte die Pandemie länger als erwartet, und plötzlich war ich mit unserem zweiten Baby schwanger. Das Kleid konnte ich nicht mehr zurückgeben, es war aber total unpassend für eine schwangere Braut im siebten Monat. Es ist sehr eng mit viel Spitze. Ein neues Kleid musste her.

Geheiratet habe ich in einem romantischen Vintagekleid. Den Hochzeitstermin konnten wir zum Glück halten. Die Feier war sehr intim, wunderschön. Ich habe selten so viele Leute vor Freude weinen gesehen.

Das erste Kleid hängt seither im Schrank und wartet auf eine andere Braut.

Sigrid: "Das geliebte Prinzessinnenkleid passte einfach nicht zu mir"

Bis ich ein passendes Kleid gefunden habe, war ich in mehreren Läden und habe bestimmt an die zwanzig Kleider probiert. Dann habe ich mich in eines verliebt. Es ist ein Unikat, weil dann noch recht viel für mich geändert wurde. Ich habe mich darin gefühlt wie eine Prinzessin. Ich wollte unbedingt, dass mein Kleid eine große Überraschung für alle ist, und habe das Kleid deshalb auch niemandem gezeigt.

Dann wurde unsere Hochzeit zweimal verschoben, und als klar war, dass der Termin hält, zeigte ich es meiner Familie. Das Feedback viel bitter aus: Das Prinzessinnenkleid passe nicht zu mir. Ich war nicht mal beleidigt, weil sie vollkommen recht hatten. Ich bin kein Prinzessinnen-Typ. Rückblickend kann ich nicht einmal mehr sagen, wieso ich das Kleid damals gekauft habe.

Sigrid wartet noch immer auf eine Braut, die ihr Prinzessinnenkleid kauft. Willhaben/Privat

An meinem Geburtstag war ich dann mit meinen besten Freundinnen in Salzburg unterwegs. Wir kamen an einem Brautmodenladen vorbei und gingen rein, ganz spontan, ohne Termin. Wir wurden so herzlich begrüßt, dass ich mich entschied, ein Kleid zu probieren. Das erste Kleid, das ich anzog, war mein Hochzeitskleid. Es ist sehr eng, mit viel Spitze und langer Schleppe. Es war ein Musterkleid, das so perfekt passte, dass es nicht geändert werden musste. Ich bekam es vergünstigt. Ich nahm es sofort mit.

Noch ein Jahr nach der Hochzeit sprechen mich Menschen auf das Traumkleid an. Jetzt hängt es an einer Kleiderpuppe in meinem Zimmer. Ich gebe es nie her!