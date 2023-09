Viele Köche, wenig Brei

Es mangelt nicht an Ratschlägen für die Lohnverhandler, zum Verteilen gibt es allerdings nicht viel.

Wien – Der hohen, von Energiekosten und Unternehmensgewinnen getriebenen Inflation sei Dank: Kaum ein Ökonomie-Institut, das den Lohnverhandlern keine Ratschläge gibt, wie Lohnerhöhungen im Zaum zu halten oder kräftige Steigerungen zu legitimieren sind. Für einen "volkswirtschaftlich vernünftigen" Abschluss sind die Sozialpartner zuständig, so der Tenor. Dafür müssten beide Seiten Opfer bringen.

Zum Ziel führen können viele Wege. Einer geht über die Abgeltung der sogenannten Kerninflation, also den um Energie- und Lebensmittelpreise verminderten Verbraucherpreisindex, die durch eine kräftige Einmalzahlung aufgestockt wird. Nur noch heuer sind pro Dienstnehmer bis 3000 Euro Prämie steuerfrei möglich.

Auch der BIP-Deflator, bei dem, vereinfacht ausgedrückt, eine Gütermenge zu laufenden Preisen derselben Gütermenge zu Preisen der Basisperiode gegenübergestellt wird, wäre eine Orientierung. Auch sie müsste mittels Einmalzahlung aufgefettet werden. Allen gemeinsam ist: Die Gewerkschaft will unbedingt eine nachhaltige Erhöhung, die sich an der Inflation der vergangenen zwölf Monate orientiert. Genau diese dauerhafte Erhöhung aber ist der Industrie ein Gräuel, weil die hohen Lohnstückkosten damit einen weiteren Kostenschub erhielten. Da die Inflation in Österreich im Gegensatz zu anderen Euroländern nur sehr zaghaft sinkt (im Moment sogar steigt), ist ein weiterer hoher Abschluss im nächsten Jahr programmiert. Das sei nicht verkraftbar, man büße weiter an Wettbewerbsfähigkeit ein - vor allem, wenn heuer ein hoher Abschluss unvermeidlich wäre.

Was das gesamte Forderungspaket mit Details wie Erhöhung der Zulagen für Schicht- und Nachtarbeit, Umwandlung von Lohn in zusätzliche Freizeit oder höheren Lehrlingsentschädigungen etc. kosten würde, war nicht in Erfahrung zu bringen. Dazu sei es zu unbestimmt, heißt es. (ung, 25.9.2023)

