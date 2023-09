Die SPÖ hat das umstrittene Papier eigenen Angaben zufolge nicht in Auftrag gegeben. APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – Der ORF hat seine Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Sora am Mittwoch für beendet erklärt. Tags zuvor war durch einen Leak ein Strategiepapier bekannt geworden, das Sora für die SPÖ entworfen hatte – ohne deren Auftrag, wie sie betonte: "Aufgrund des bekannt gewordenen Strategiepapiers von Günther Ogris für die SPÖ ist für den ORF eine weitere Zusammenarbeit rund um die Wahlberichterstattung (Wahlforschung, Hochrechnungen, Analysen) nicht mehr möglich und wird daher mit sofortiger Wirkung beendet", heißt es in einer knappen Aussendung des ORF.

Insbesondere bei Wahlen seien "Glaubwürdigkeit und Objektivität in der ORF-Berichterstattung von essenzieller Bedeutung", auch "jeglicher Anschein von Einseitigkeit muss unterbunden werden". Der ORF betont aber auch, dass die vergangenen Hochrechnungen von Sora "äußerst präzise waren und niemals irgendein Indiz für eine parteipolitische Einseitigkeit gegeben war".

Schattenkabinett für Babler entworfen

Die Präsentation habe Sora-Sozialforscher Günther Ogris ohne Auftrag der SPÖ erstellt und am Montag Parteichef Andreas Babler präsentiert, um so um einen Auftrag für eine Beratung zu werben, erklärte eine SPÖ-Sprecherin. Am Montag sei es zu einem Treffen gekommen. Dort habe der Sozialforscher seine Arbeit präsentiert. Aus Zeitmangel habe man nicht die ganze Präsentation durchgeackert. Am Dienstag sollte daher die Unterlage der SPÖ per Mail übermittelt werden, wurde aber fälschlicherweise an einen falschen Verteiler mit rund 800 Empfängern versandt. In dem Papier war unter anderem von Medienmanager Gerhard Zeiler als Finanzminister einer künftigen SPÖ-Regierung die Rede.

Fast zeitgleich mit der Aussendung, in der der ORF über die Aufkündigung des Vertrags mit Sora informierte, hatte FPÖ- Generalsekretär Christian Hafenecker seinerseits den Rundfunk dazu aufgefordert, die Zusammenarbeit zu beenden: "Der ORF muss Sora vor die Tür setzen. Dieses Institut hat sich mit diesem Strategiepapier disqualifiziert, um weiter für den ORF arbeiten zu können." Ebenfalls nahezu zeitgleich postete Daniel Kosak, Pressesprecher von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), auf X: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Zusammenarbeit künftig möglich ist."

Die ÖVP hatte nach dem Bekanntwerden des Strategiepapiers eine Pressekonferenz angesetzt. Sie soll um 13 Uhr stattfinden. Laut einem Bericht der "Kronen Zeitung" wollte auch die ÖVP den ORF dazu auffordern, die Zusammenarbeit mit Sora einzustellen. (miwi, red, 27.9.2023)