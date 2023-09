Aussagen des Kanzlers sorgen für Empörung, aber auch Spott und Gelächter vor allem in Social Media. Eine Chronologie der Ereignisse in Memes

Diese Woche lief für die Volkspartei wohl nicht nach Plan: Zuerst kam Generalsekretär Christian Stocker im "ZiB 2"-Interview mit Armin Wolf gehörig ins Schwitzen. Dabei wollte er eigentlich nur die neue türkise Kampagne mit dem Motto "Glaub an Österreich" präsentieren, aber der ORF-Moderator nervte ihn mit kritischen Fragen.

Tags darauf ging ein Sujet ebenjener Kampagne gewaltig in die Hose: Das darauf abgebildete Sparschwein wurde mit russischen Rubel-Münzen gefüttert. Zu diesem Zeitpunkt war das Netz schon sprichwörtlich on fire und der Spott über den missglückten Kampagnenstart groß. Das Posting wurde zwar gelöscht, aber der Schaden war schon angerichtet.

Am Dienstagnachmittag wurden dann immer mehr Hoppalas aus der Vorwahlkampagne der ÖVP bekannt: Sujets waren voller Rechtschreibfehler, und Parteimitglieder aus der zweiten Reihe der ÖVP wurden als Menschen aus der Mitte der Gesellschaft verkauft. Zudem wurde bekannt, dass die Website zur Aktion wohl die Datenschutzgrundverordnung verletzt. Zu diesem Zeitpunkt war die Meme-Welle schon im Rollen, aber noch war der Shitstorm zeitlich und örtlich begrenzt.

Das Video mit dem Hamburger

Doch dann kam der Tsunami: Am Abend tauchte ein Video von einer Funktionärsveranstaltung der ÖVP in Hallein in Salzburg auf der Plattform X, vormals Twitter, auf. Darin sieht man Bundeskanzler Karl Nehammer, wie er sich darüber beschwert, dass er höre, dass ein Kind keine warme Mahlzeit bekomme. "Was ist eigentlich mit den Eltern? Was heißt, ein Kind kriegt keine warme Mahlzeit in Österreich? Wisst ihr, was die billigste warme Mahlzeit in Österreich ist? Sie ist nicht gesund, aber sie ist billig: ein Hamburger bei McDonald's." Nehammer rechnet vor: 1,40 Euro würde ein Hamburger kosten, mit Pommes dazu wären es 3,50 Euro.

Der Spott ist groß

Ab diesem Zeitpunkt gab es kein Halten mehr, und die Österreich-Communitys in den sozialen Medien, allen voran Reddit und X, wurden mit Memes zur Kampagne der ÖVP und Nehammers umstrittenen Aussagen über Kinderarmut geflutet. Vor allem das Thema Armut und die Einstellung des Bundeskanzlers dazu ("Dann geh i mehr arbeiten") schienen einen Nerv getroffen zu haben. Seit Mittwochabend ist der Hashtag #Nehammer gemeinsam mit #Rücktritt auf Platz eins der Trends auf X. Hier eine Auswahl der besten Satirepostings.

Das neue McNehammer-Menü: Alkohol, Burger und Psychopharmaka.

Merke: Reich ist besser als arm.

Ob die Sitzung in der Marketingabteilung von McDonald's an diesem Donnerstag tatsächlich so abgelaufen ist?

Natürlich gibt es auch schon erste Theorien, die all das für eine vorbereitete Aktion halten, damit Sebastian Kurz als Kanzler zurückkehren kann. User @Zwirnsi fasst das bildlich zusammen.

Geordi La Forge weiß es natürlich am besten.

"Sollen sie doch Kuchen essen": Der Vergleich mit Marie Antoinette drängt sich auf. Es ist jedoch historisch umstritten, ob diese Worte der französischen Königin nicht zu Unrecht zugeschrieben werden.

Schenkt man diesem Reddit-Posting Glauben, dann warten die zurückgetretenen Ministerinnen und Minister dieser Regierung schon auf einen Neuankömmling in ihren Reihen.

