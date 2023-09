Ihre Kampagne "Glaub an Österreich" illustrierte die ÖVP auf X, vormals Twitter, mit einem russischen Stockfoto, das Rubel zeigt – das Posting wurde inzwischen entfernt

Das Originalbild des russischen Fotografen Evgeny Atamanenko. Getty Images/iStockphoto/Evgeny Atamanenko

Wien – Die ÖVP will Österreich mit Antiteuerungsmaßnahmen unterstützen. Dafür wirbt sie im Rahmen ihrer neuen patriotischen Kampagne "Glaub an Österreich" mit einem Sparschwein und Kindern, die dieses mit Münzen füttern. Pikant nur: Die Münzen, die in das Sparschwein fallen, sind russische Rubel.

Das Posting mit dem Rubel-Sparschwein hat Karl Nehammer mittlerweile wieder gelöscht. Screenshot/twitter/X

Darauf wiesen zunächst User auf der Nachrichtenplattform X, vormals Twitter, hin. Eine Suche nach dem verwendeten Stockfoto ergab: Das Bild stammt tatsächlich aus Russland. Fotograf ist ein gewisser Evgeny Atamanenko. Die Rubelmünzen auf dem Bild schien man bei der ÖVP für die Österreich-Kampagne billigend in Kauf genommen zu haben. Kanzler Karl Nehammer postete das Sujet Mittwochfrüh. Am Nachmittag wurde das Posting wieder gelöscht. (miwi, 27.9.2023)