Schon im vergangenen Juni hat der Verband der Fluggesellschaften IATA Alarm geschlagen: Die Zahl der Zwischenfälle mit Passagieren, die sich im Flugzeug nicht an die Regeln halten, sei im vergangenen Jahr gestiegen. Dabei ging es zwar um Verhalten, das weit über den üblichen Kampf um die Mittellehne hinausgeht. Es wirft aber dennoch die Frage auf: Was ist im Flieger erlaubt und was nicht? Die Flugsuchmaschine Kayak hat sich der Debatte angenommen und tausend deutsche Reisende nach ihrer Meinung zur Flugetikette befragt. Hier die Antworten auf vorgegebene Fragen:

Darf man stark riechende Snacks an Bord mitbringen?

Seitdem das Gratismenü aus den Fliegern verschwunden ist, greifen Passagiere zur Selbsthilfe und nehmen ihre Snacks selber mit. Nicht immer zur Freude der Mitreisenden. Laut der Kayak-Umfrage ist der unbeliebte König der stark riechenden Snacks intensiv riechender Käse. Mit nur neun Prozent Zustimmung nimmt er Platz eins auf Rangliste der No-Go-Reiseproviante ein.

Auf Platz zwei der schlimmsten Snacks im Flugzeug folgen mit zehn Prozent Zustimmung Sushi / roher Fisch und blähende Speisen wie Bohnen. Genau deshalb finden es nur elf Prozent der Befragten okay, Thunfisch, Sardinen, Sardellen oder anderen Dosenfisch als Reiseproviant mit ins Flugzeug zu nehmen. Damit rangiert Fisch in der Dose weit vorn auf der Liste der Snacks, die Mitreisende definitiv nicht riechen möchten.

Zu den weiteren Snacks, für die sich Mitreisende nur wenig begeistern können, gehören Pizza, Fish and Chips, Suppe, Fingerfood und alles, was laut knuspert, wenn man es isst. Aber im Ernst: Wer nimmt schon Suppe mit auf einen Flug?

Ist es okay, den Kopf auf die Schulter des Sitznachbarn zu legen?

Lieber nicht: den Kopf auf fremden Schultern lagern. Getty Images

Wenn der Sitznachbar weder zur Familie noch zum Freundeskreis gehört, gibt es keinen Grund, die fremde Schulter als Polster zu verwenden: 73 Prozent der Befragten empfinden das als erheblichen Eingriff in die Privatsphäre.

Kann man jemanden bitten, den Sitzplatz zu tauschen?

Hier gehen die Meinungen in mehrfacher Hinsicht auseinander: 56 Prozent finden, dass die Frage in Ordnung ist – solange sie höflich gestellt wird. 48 Prozent können die Bitte um einen Sitzplatztausch nachvollziehen, wenn jemand einfach gern neben Familie, Partner oder Freunden sitzen möchte. Nur drei Prozent finden diese Frage grundsätzlich nicht in Ordnung.

Darf man Stretching-Übungen im Gang machen?

Besonders auf Langstreckenflügen fühlt man sich manchmal wie die Sardine in der Dose. Zum Glück gibt es den Gang, in dem man sich zumindest ein bisschen bewegen kann. Die meisten Fluggäste können das gut nachvollziehen. Drei von vier Befragten finden es daher völlig akzeptabel, den Gang für ein leichtes Stretching zu nutzen. Bei Yoga-Übungen auf dem Gang sieht die Zustimmung dagegen schon anders aus. Bei dieser Frage der Kayak-Umfrage stimmen nur 29 Prozent der Befragten dafür, dass das angemessen sei.

Bekommt der Mittelplatz beide Armlehnen?

Wem gehört die Armlehne? Eine ewige Streitfrage. Getty Images

Online wird zurzeit wild diskutiert, ob der Fluggast auf dem Mittelplatz beide Armlehnen nutzen darf oder nicht. Die Meinungen gehen hier eindeutig auseinander. Denn laut Umfrageergebnis ist eine Mehrheit von 60 Prozent der Urlauberinnen und Urlauber dagegen, dass der Mittelplatz Anspruch auf beide Armlehnen hat. Aber wohin dann mit den Armen? Online ist man sich dagegen fast einig, dass der Mittelplatz sehr wohl beide Armlehnen nutzen darf. Viele Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter erklären das ganz unmissverständlich auf Social Media. Es soll sogar Piloten geben, die in ihrer Begrüßung eigens darauf hinweisen, heißt es bei Kayak. Wahrscheinlich möchte man die Pechvögel auf dem Mittelplatz damit einfach ein bisschen trösten.

Ist es okay, Filme oder Musik ohne Kopfhörer zu schauen?

Die Antwort versteht sich eigentlich von selbst. Ob ganz besondere Playlist oder neuester Actionfilm: Die Mehrheit von 71 Prozent der Befragten findet, dass hier definitiv Kopfhörer getragen werden sollten. Bonus-Tipp: So witzig der Film auch sein mag, man sollte möglichst leise lachen – denn 48 Prozent der Befragten fühlen sich von lautem Gelächter gestört.

Sollte man Schuhe tragen, wenn man zur Toilette geht?

69 Prozent der Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer sagen, dass es zur guten Flugetikette gehört, vor dem Klogang die Schuhe anzuziehen. Stellt sich die Frage: Wer geht bitte nur mit Socken oder gar barfuß auf die Bordtoilette?

Ist es okay, die Socken auszuziehen?

Apropos barfuß: Bei der Frage, ob man die Schuhe im Flieger generell ausziehen darf, scheiden sich die Geister (siehe nächster Absatz) – doch bei Socken hört für die meisten Fluggäste der Spaß auf. Knapp drei von vier Befragten empfinden die nackten Füße von Mitreisenden definitiv als Belästigung. Ob wegen eventueller Gerüche oder dem leichten Grusel vor fremden Zehen: Beim Gedanken an Sitznachbarn ohne Socken bekommen die meisten Gänsehaut.

Und wie sieht es generell damit aus, die Schuhe im Flieger auszuziehen?

46 Prozent der Befragten finden, dass es zur guten Flugetikette gehört, im Flugzeug die Schuhe anzubehalten. 54 Prozent der Befragten finden es dagegen in Ordnung, die Schuhe auszuziehen. Ob die unterschiedlichen Antworten von unterschiedlichen Erfahrungen stammen? Die einen haben vielleicht schon unter den "duftenden" Füßen eines Sitznachbarn leiden müssen, während die anderen selbst nur ohne Schuhe entspannen können.

Darf man seine Nägel an Bord schneiden?

Ja, es gibt sie wirklich: Menschen, die im Flugzeug ihre Nägel schneiden. 77 Prozent der Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer finden das unangebracht. Nicht nur, dass das eklig ist: Hier sind gleich zwei Tatbestände für schweren Verstoß gegen die Flugetikette erfüllt – denn das Schneiden von Zehennägeln funktioniert nun mal nur mit nackten Füßen.

Ist es okay, die Füße gegen den Vordersitz zu stemmen?

Man hat es vielleicht schon am eigenen Leib erfahren: Der Fluggast hinter einem drückt seine Knie oder Füße von hinten in den Sitz. Ganze 78 Prozent der Befragten mögen das überhaupt nicht. Es ist wirklich unangenehm, wenn die eigene Rückenlehne immer wieder wackelt, weil sich jemand daran festhält, die Knie dagegen stemmt oder die Füße abstützt – ganz besonders, wenn man in Ruhe schlafen oder essen möchte.

Wenn fremde Kinder nerven – darf man sie ausschimpfen?

Schreiende Kinder an Bord können nerven. Getty Images

Ja, es nervt total, wenn man zusammen mit unruhigen Kindern in einem Flugzeug festsitzt. Die einen rennen im Gang auf und ab, andere trampeln ununterbrochen gegen die Rückenlehne. So verständlich der Ärger ist: Es ist nicht in Ordnung, die Kinder anderer Fluggäste deshalb zurechtzuweisen, finden 63 Prozent der Befragten. Besser ist es, das Problem mit den Eltern zu klären.

Ist es okay, den Klapptisch als Kopfstütze zu verwenden?

58 Prozent der Deutschen finden es in Ordnung, den kleinen Tisch als Kopflehne zu nutzen. Der Rest der Befragten findet das eher eklig, denn schließlich wird auf diesem Tisch gegessen. Irgendwann verzweifeln einige Passagiere aber daran, eine komfortable Schlafposition zu finden, sodass sie sogar so weit gehen, ihre eigene und die Hygiene zukünftiger Fluggäste hintanzustellen.

Darf man den Sitznachbarn wecken, wenn man an ihm vorbei (zur Toilette) muss?

Drei Viertel der Befragten finden es völlig gerechtfertigt, den Sitznachbarn zu wecken, um zum Gang zu kommen – aber nur, wenn man zur Toilette muss. Das ist hier entscheidend. Denn wenn man den Sitznachbarn aus dem Schlaf reißt, nur um auf dem Gang zu stretchen, Yoga zu machen oder mit der Kollegin drei Reihen weiter zu plaudern, sollte man lieber sitzen bleiben.

Zum Schluss die Frage aller Fragen: Ist es okay, die Sitzlehne zurückzuklappen?

Diese Flugetikette wird online ganz besonders hitzig diskutiert. Laut der Kayak-Umfrage gönnen 45 Prozent ihren Mitreisenden die Entspannung, solange sie vorher höflich gefragt werden. Drei Prozent finden, dass man die Sitzlehne nie zurückklappen darf. 24 Prozent sind hingegen der der Meinung, dass man seine Sitzlehne in jedem Fall zurückklappen darf – schließlich hätten die Sitze genau deshalb diese Funktion. (max, 29.9.2023)