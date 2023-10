Sperling im Augarten

Treffen sich ein Veganer und eine Fleischesserin zum Brunchen – kein Witz, im Sperling im Augarten funktioniert das dank ausgeklügelten Menüs ganz ohne verschwenderisches Frühstücksbuffet, und das sogar beinahe täglich.

Frühstück Di–Fr 9–12 Uhr und Sa, So 9–13 Uhr, Obere Augartenstraße 1, 1020 Wien, sperling.wien

Ströck Feierabend

Seit vergangenem Jahr gibt es auch eine Ströck Feierabend-Filiale in der Wiener Burggasse. Ströck

Wer sagt, dass man bei einer Bäckereikette nicht auch herrlich frühstücken kann! Nur reservieren sollte man unbedingt. Besonders empfehlenswert: das mit Eierspeis gefüllte Croissant.

Frühstück Mo–Fr 7–12 Uhr, Sa, So ganztags ab 8 Uhr. Landstraßer Hauptstr. 82, 1030, Burggasse 52–54, 1070 Wien, stroeck.at

Joma

Gesunde Bowls, üppige Eierspeisen oder einfach ein Kaffee mit einem Croissant – auf der Frühstückskarte im Joma gleich neben der Anker-Uhr wird wohl jeder fündig.

Frühstück Mo–Fr 8–11.30 Uhr, Sa, So 8–12.30 Uhr, Hoher Markt 10, 1010 Wien, joma-wien.at

Florentin

Der Name dieses Lokals ist einem Stadtteil in Tel Aviv entliehen. So wundert es kaum, dass im Florentin Köstlichkeiten aus dem Nahen Osten wie Hummus und Shakshuka angeboten werden – aber auch Porridge oder Pancakes.

Frühstück Mo–Fr 8–15 Uhr, Sa, So 9–17 Uhr, Siebensterngasse 58, 1070 Wien, florentin-wien.com

Propeller

Ein Geheimtipp ist das Propeller im fünften Bezirk schon lange nicht mehr, dafür sind die Plätze am Wochenende zu rar. Klassisches Bobo-Frühstücksangebot, ab Mittag auch Deftigeres.

Frühstück täglich 9–15 Uhr, Krongasse 22/1, 1050 Wien, propeller.wien

(RONDO, 13.10.2023)