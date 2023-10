Die erste große Liebe ist meist ein einschneidendes Erlebnis, an das man noch lange Jahre zurückdenkt. Woran erinnern Sie sich am liebsten?

"Du woast mei erste große Liebe, i hob ned gwusst, wos da passiert mit mir, i hob den gonzn Tog nua an di docht, und in da Nocht hob i tramt von dir ..." – Austropop-Legende Wolfgang Ambros hat in einem seiner Lieder ein Gefühl eingefangen, an das sich der eine oder die andere noch sehr gut erinnern kann. Damals, als man in vielen Fällen noch jung und bis zu einem gewissen Grad naiv und unbeholfen war, sich aber zum ersten Mal so richtig verliebt fühlte, mit allem, was dazugehört.

Wie war das damals? Getty Images/domoyega

Vom ersten Kuss bis zum ersten Liebeskummer

Nicht selten wird die erste große Liebe auch mit der ersten richtigen Beziehung gleichgesetzt: Die Gefühle waren gegenseitig, man verstand sich als "fix zamm". Man verbrachte vielleicht jede freie Minute mit der anderen Person und hing Tagträumen von ihr nach oder chattete und telefonierte stundenlang, wenn man gerade nicht beieinander sein konnte. Möglicherweise war der Umgang miteinander noch sehr verspielt, man blödelte mit dem anderen herum, lernte aber auch zum ersten Mal so etwas wie Intimität mit einem anderen Menschen kennen.

Man hielt Händchen, es kam zu ersten Küssen und sexuellen Erfahrungen, man erlebte möglicherweise auch sein erstes Mal miteinander. Eventuell schmiedete man große Pläne von gemeinsamen Erlebnissen, Reiseabenteuern oder womöglich sogar einer gemeinsamen Zukunft. Vielleicht endete die erste große Liebe aber letztlich mit dem ersten richtigen Liebeskummer, der sich ebenfalls als unvergessliche Erfahrung eingeprägt hat. In anderen Fällen hat die erste große Liebe eventuell auch ein Happy End, und man bleibt sein Leben lang zusammen.

Wie war das bei Ihnen?

Welche Bilder kommen vor Ihrem inneren Auge auf, wenn Sie an Ihre erste große Liebe denken? Wie war die andere Person, und was liebten Sie an ihr? An welche Erlebnisse aus dieser Zeit denken Sie gerne zurück? Wie lange dauerte dieser glückselige Zustand an, und wie ging die gemeinsame Geschichte aus? Schwelgen Sie ein wenig in Nostalgie – und lassen Sie das Forum daran teilhaben! (Daniela Herger, 6.10.2023)