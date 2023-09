Eine aktuelle Studie von Parship Austria belegt, dass Treue und Langzeitplanung für Paare hierzulande keine Fremdwörter sind. Drei Viertel der Befragten wollen demzufolge mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner für den Rest ihres Lebens zusammenbleiben. So zumindest der Plan – denn Seitensprünge und Affären gehören zu den gängigen Erfahrungen, die laut einer weiteren Parship-Studie ebenfalls bereits gut die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits gemacht hat. Jede und jeder Vierte war demzufolge schon einmal selbst untreu. Die Beweggründe dafür wurden ebenfalls von der Studie erfasst und reichen von Unglücklichsein in der aktuellen Beziehung bis hin zu Neugier auf andere und Reiz des Neuen. Und 22 Prozent der Befragten wurden bereits einmal oder mehrfach selbst betrogen.

Kommt es zu einem Seitensprung, ist das für die meisten Beziehungen eine Nagelprobe. Getty Images / Emir Memedovski

Wenn Untreue in der Partnerschaft auftritt

Tritt Untreue in einer Beziehung auf, in der man sich eigentlich auf ein monogames Miteinander geeinigt hat, stellt sich in jedem Fall die Frage, wie man reagiert – und was das für die eigene Beziehung bedeutet. Nicht ganz irrelevant ist wohl in erster Linie, wie man vom Seitensprung des Partners oder der Partnerin erfährt. Hat das Gegenüber versucht, die Sache geheim zu halten und womöglich monate- oder jahrelang ein Doppelleben gelebt, bis man ihm oder ihr auf die Schliche gekommen ist, reagiert man meist anders als auf eine tränenreiche Beichte, dass ein einmaliger Ausrutscher der schlimmste Fehler des Lebens gewesen sei.

Neben dem Verhalten des betrügenden Parts können auch schlechte Erfahrungen aus der Vergangenheit eine Rolle dabei spielen, wie man auf neuerliches Betrogenwerden reagiert. Unter bestimmten Umständen kann eine zweite Chance im Raum stehen. Doch ist es hierbei für gewöhnlich ein großes Thema, dass das Vertrauen in der Beziehung erst einmal erschüttert ist. Auch Rachegedanken des betrogenen Partners oder der Partnerin können aufkommen – nach dem Motto "Wie du mir, so ich dir." In manchen Fällen klappt es auch deshalb nicht mehr, die Partnerschaft weiterzuführen, weil die betrogene Person bei jedem Streit die Untreue wieder aufs Tapet bringt und diese Kränkung einfach nicht vergessen kann.

Was sind Ihre Erfahrungen?

Sind Sie bereits in einer oder mehreren Ihrer Beziehungen betrogen worden? War die Beziehung damit sofort beendet, oder haben Sie es noch weiter mit der untreuen Person versucht? Wie sind Sie mit dem erschütterten Vertrauen umgegangen? Haben Sie umgekehrt schon einmal Ihren Partner oder Ihre Partnerin betrogen, und welche Auswirkungen hatte das? Hat Ihre Beziehung diese Krise letztlich überstanden? Und was würden Sie Betroffenen raten? Posten Sie im Forum! (Daniela Herger, 15.9.2023)