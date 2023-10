Hier sind die Mediennews vom Montag:

Krankl ist wieder der "Nachtfalke": "Ich freue mich riesig" - Hans Krankl schlüpft nach 25 Jahren wieder in seine Paraderolle, um auf Radio Wien seine Lieblingsnummern zu servieren. Die Leidenschaft ist noch gleich groß

Hans Krankl ist als "Nachtfalke" zurück. ORF/Roman Zach-Kiesling

Für ORF-Bewerbung gibt Bruckenberger APA-Chefredaktion ab, Scholl übernimmt - Stellvertreterin Maria Scholl wurde zur neuen APA-Chefredakteurin bestellt

"Selbsternannte Nahost-Experten": ORF-Chef Weißmann appelliert an Redaktion - "Symmetrische und paradoxe" Kritik an der Berichterstattung verschärfe sich, so Weißmann in einer Mail. Zuletzt sorgte die "ZiB Zack Mini" für Aufregung

Antisemitismusvorwurf: ZDF entfernt Passage aus "Lanz & Precht"-Podcast - In der aktuellen Folge sagte Precht, dass ihre Religion orthodoxen Juden Arbeit verbiete, "Diamanthandel und ein paar Finanzgeschäfte ausgenommen"

Maimuna Mosser ist die neue CEO von Google Austria - Mosser übernimmt die neue Funktion am 1. März 2024. Zuvor war sie für Ikea Austria tätig

"Im Zentrum" über den Krieg im Nahen Osten: Reflexion zur Eskalation - Mit welchen Entwicklungen ist nach dem Terroranschlag der Hamas zu rechnen? Moderatorin Reiterer wirft fragend das beängstigende Wort "Weltkriegsgefahr" ein

"Der Spiegel" baut Führung um und setzt auf Editorial Desk mit Blattmacherteam - Amann und Dörting jetzt stellvertretende Chefredakteure – Clemens Höges verlässt den "Spiegel"

Trickfilm-Klassiker "Es war einmal ..." geht nach langer Zeit weiter - Verkürzung der Episoden von 26 auf sieben Minuten dem Nutzungsverhalten der jungen Zuschauerschaft geschuldet

"Gefahr im Verzug", "Die Geträumten" und "Nehammer Live": TV-Tipps für Montag - Außerdem ein Themenmontag zum Online-Kauf von Essen und die tschechische Satire "Ich habe den englischen König bedient"

