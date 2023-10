Die Cofag wird wegen Verfassungswidrigkeit aufgehoben. PHILIP STOTTER / APA / picturede

Nach massiver Kritik durch den Rechnungshof und Tadel der EU-Kommission tritt für die Corona-Förderagentur Cofag nun das Wort-Case-Szenario ein: Der Verfassungsgerichtshof hebt die Konstruktion wegen Verfassungswidrigkeit auf. Die "Aufgabenübertragung" auf die private organisierte Gesellschaft verstoße gegen die Verfassung. Aufgehoben werden nicht nur Teile des Abbag-Gesetzes, mit dem die Cofag gegründet wurde, sondern auch bestimmte Förderrichtlinien.

Die aktuelle Entscheidung hat keine Auswirkung auf bereits ausgezahlte Hilfen und vorerst auch keine Auswirkungen auf noch offenen Förderanträge. Die Aufhebung tritt laut der Entscheidung erst mit 31. Oktober 2024 in Kraft. Das soll dem Gesetzgeber die Möglichkeit geben, nähere Regelungen für die Abwicklung der Cofag zu treffen. Zudem können so vorerst auch weiterhin die Finanzhilfen ausbezahlt werden, heißt es in einer aktuellen Aussendung des VfGH.

Kritik von Opposition

Die Covid-19-Finanzierungsagentur, kurz Cofag, wurde kurz nach Ausbruch der Coronapandemie von der türkis-grünen Bundesregierung ins Leben gerufen. Sie sollte Finanzhilfen bis zu einem Höchstbetrag von 19 Milliarden Euro ausbezahlen. Dass die Regierung die Cofag als GmbH – also als private Gesellschaft – gründete, sorgte bei der Opposition rasch für Kritik. Sie bemängelte eine eingeschränkte parlamentarische Kontrolle.

Nach einem Antrag der Wiener Lokalbahnen leitete der Verfassungsgerichtshof Ende des vergangenen Jahres von Amts wegen ein Gesetzprüfungsverfahren ein. Schon aus dem Einleitungsbeschluss des Verfahrens war ablesbar, dass die Höchstrichterinnen und Höchstrichter die Konstruktion als äußerst kritisch betrachten. Im aktuellen Erkenntnis werden diese Zweifel nun bestätigt.

"Kernaufgabe" des Staats

Im Wesentlichen kritisiert der Verfassungsgerichtshof, dass der Staat mit der Cofag "Kernaufgaben" der staatlichen Verwaltung in einen privaten Rechtsträger ausgegliedert hat. Eine derartige Ausgliederung kann zwar grundsätzlich zulässig sein, allerdings müssen dabei bestimmte Voraussetzungen gegeben sein.

Aus Sicht des Verfassungsgerichtshofs verstößt die Ausgliederung gegen das "Sachlichkeitsgebot". So habe die Cofag etwa selbst nicht über die "notwendige Sachausstattung" verfügt, um ihre "Aufgaben in einer Art und Weise besorgen zu können", die mit staatlichen Organen gleichwertig ist.

Aufgehoben hat der Verfassungsgerichtshof zudem eine Bestimmung, wonach Unternehmen keinen Rechtsanspruch auf die Förderungen haben. Die Finanzhilfen seien eine Entschädigung für "epidemierechtliche Maßnahmen" wie Lockdowns. In solchen Fällen muss es laut dem Höchstgericht einen Rechtsanspruch geben.

Ausschluss öffentlicher Unternehmen zulässig

Keine Bedenken hat der Verfassungsgerichtshof dagegen, dass öffentliche Unternehmen von den Finanzhilfen ausgeschlossen wurden. Hier habe der Finanzminister in den Förderrichtlinien einen "Regelungsspielraum". Die Regierung dürfe zwischen privaten Unternehmen und solchen im alleinigen Eigentum der öffentlichen Hand differenzieren.

(japf, 17.10.2023)