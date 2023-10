Tonio Schachinger hat für "Echtzeitalter" den Deutschen Buchpreis erhalten, "Age of Empires 2" spielt darin eine tragende Rolle. DER STANDARD erklärt für Anfänger, was es mit dem Strategiespiel auf sich hat

In "Age of Empires 2" wird historisches Wissen verarbeitet, Völker florieren und ziehen gegeneinander in den Krieg. Xbox Game Studios

Für seinen Roman "Echtzeitalter" hat der 31-jährige Wiener Autor Tonio Schachinger den Deutschen Buchpreis 2023 erhalten. Das Buch begleitet seinen Protagonisten Till auf 360 Seiten durch acht Klassen Gymnasium. Eine tragende Rolle nimmt dabei auch das Echtzeitstrategiespiel "Age of Empires 2" ein: In der fünften Klasse ist Till einer der weltweit besten Hobbygamer in dem Spiel, das auch in der realen Welt noch immer viele Menschen an den Bildschirm fesselt.

Nun wissen etablierte Mitglieder der Gaming-Community freilich, was "Age of Empires 2" ist – und können dementsprechend nun getrost wegklicken. Fans des geschriebenen Wortes werden indes rätseln: Worum geht es in diesem Spiel überhaupt, und warum ist es so beliebt? DER STANDARD baut eine crossmediale Brücke und beantwortet ebendiese Fragen.

Ein Klassiker aus dem vergangenen Jahrtausend

Erstmals veröffentlicht wurde der zweite Teil der mittlerweile vierteiligen "Age of Empires"-Serie noch im vergangenen Jahrtausend, nämlich 1999. Mit "Age of Empires 2: Definitive Edition" erhielt das Spiel im Jahr 2019 eine Generalüberholung, bei der unter anderem eine höhere Auflösung in 4K ermöglicht und diverse Erweiterungen integriert wurden. Obwohl Spiele wie dieses tendenziell auf dem PC gespielt werden, gibt es seit Anfang 2023 überdies eine Version für Microsofts Spielekonsolen Xbox One und Xbox Series X/S.

Evolution of Age of Empires 1997-2023

Die verschiedenen Teile und Versionen von "Age of Empires" im Lauf der Zeit. Game Evolutions

Microsoft ist in dieser Hinsicht ebenfalls ein wichtiges Stichwort: Denn "Age of Empires 2" wird von den Xbox Game Studios, also der Gamingabteilung des Konzerns, vertrieben und ist unter anderem für alle Menschen kostenlos verfügbar, die Microsofts Gamingabo namens Game Pass abgeschlossen haben: Dieses erlaubt – ähnlich wie Netflix und andere Plattformen bei Filmen und Serien – gegen eine monatliche Abogebühr den Zugriff auf etliche Spiele.

Wie viele Menschen im Game Pass welches Spiel spielen, das ist leider nicht transparent. Hier hilft hingegen ein Blick auf die Konkurrenzplattform Steam, wo insgesamt über 116.000 Menschen das Spiel als "sehr positiv" bewertet haben und es zuletzt von knapp 19.000 Menschen gleichzeitig gespielt wurde. Zum Vergleich: Der aktuellste Teil der Serie, "Age of Empires 4" aus dem Jahr 2021, wurde in den vergangenen 24 Stunden nur von knapp 12.000 Menschen gespielt und kommt nur auf knapp 43.000 Bewertungen.

Ein etabliertes, aber anspruchsvolles Spielprinzip

Der Grund dafür ist, dass sich "Age of Empires 2" im Gegensatz zu den beiden Nachfolgern mit einem fair ausbalancierten Spielprinzip über die Jahrzehnte hinweg in die Herzen der Spielerinnen und Spieler gekämpft hat. Die beiden Nachfolger hingegen wurden für überflüssigen Schnickschnack oder unfaire Gewinnchancen kritisiert.

Beginner guide to the first 15 villagers [AoE2]

Dieses Video zeigt, wie man am besten in das Spiel startet. Spirit Of The Law

So entscheidet man sich bei "Age of Empires 2" für ein historisches Volk, das man durch die Zeitalter begleitet. Die eigene Zivilisation floriert, indem man neue Technologien erforscht und Gebäude errichtet, von einfachen Wohngebäuden für die stetig wachsende Bevölkerung bis zum Weltwunder. Selbiges sieht bei jedem gewählten Volk anders aus, und auch die Gebäude und Technologien unterscheiden sich.

Und natürlich gibt es auch unterschiedliche militärische Einheiten. Denn nicht zuletzt geht es in allen "Age of Empires"-Spielen darum, ein schlagkräftiges Militär aufzubauen und den Gegner damit auszulöschen. Gleichzeitig werden Burgmauern und -türme errichtet, um sich gegen feindliche Infanterieeinheiten, Bogenschützen oder auch Katapulte und berittene Elefanten zu verteidigen. Man spielt entweder alleine oder im Team mit Freunden, die in die Rolle alliierter Völker schlüpfen, entweder online gegen reale Gegner oder gegen den Computer. Und auch E-Sports-Turniere mit Preisgeldern werden ausgerichtet.

Ein Einstieg ins Gaming, der immer knackiger wird

Stellt man also die Frage, mit welchem Spiel gamingfremde Personen in diese Medienform einsteigen können, so gibt es darauf viele Antworten – aber "Age of Empires 2" ist eine von ihnen. Mit einmalig 20 Euro auf Steam ist das Spiel nicht deutlich teurer als eine Kinokarte, kann aber über zig, wenn nicht gar hunderte Stunden hinweg unterhalten: Schließlich beschreibt auch Schachinger das Medium Computerspiel als eines, in dem man sechs oder sieben Stunden versinken kann, ohne zu merken, wie die Zeit vergeht. "Den Reiz von Computerspielen macht aus, dass sie einen besser ablenken als fast alles andere, das es gibt", sagte der Autor anlässlich der Preisverleihung.

Der Schwierigkeitsgrad kann dabei schrittweise an das eigene Können angepasst werden – bis man sich eines Tages dabei ertappt, in der U-Bahn auf dem Smartphone ein Video wie das nachfolgende anzusehen, das aus Laiensicht lediglich aus unverständlichem Kauderwelsch besteht, aus Gamersicht aber durchaus Sinn ergibt. (Stefan Mey, 17.10.2023)