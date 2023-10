Die Vorarlberger SPÖ will in der Sache einen Landesparteivorstand einberufen und distanziert sich. Der Nahostkonflikt sorgt in der Linken seit Jahrzehnten für Debatten

Nachdem der Krieg zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas mit deren brutalem Angriff am 7. Oktober begonnen hatte, gab es in Österreich rasch Solidaritätsbekundungen für Israel. Auch SPÖ-Chef Andreas Babler äußerte sich auf X, vormals Twitter, bereits an jenem Nachmittag: "Der brutale Angriff der Hamas auf Israel ist aufs Schärfste zu verurteilen. Diese Gewalt ist durch nichts zu rechtfertigen. Meine Solidarität gilt allen Opfern und deren Angehörigen." In der Jugendorganisation, in der Babler selbst einst engagiert war und die ihn im Dreikampf um die Parteiführung unterstützte, dürften das jedoch nicht alle so sehen.

Zumindest fiel die Vorarlberger SJ am Dienstag mit einem Posting in die ganz andere Richtung auf. Nach dem Angriff der Hamas, der in dem Statement nicht verurteilt wird, führe Israel einen "erbarmungslosen Krieg gegen die gesamte palästinensische Bevölkerung". Die SJ Vorarlberg wolle daher ein Statement der marxistischen Strömung Der Funke teilen und Solidarität mit dem palästinensischen Volk bekunden, heißt es in dem Beitrag auf Instagram. "Nieder mit der Heuchelei – für die Verteidigung von Gaza!", schreibt die SJ Vorarlberg dazu. Das ist auch der Titel des Funke-Statements, das die Jugendorganisation auf ihrem Profil teilt. Es ist das erste Posting seit dem 7. Oktober, eine Solidaritätsbekundung für Israel ist auf dem Instagram-Account nicht zu finden.

SPÖ Vorarlberg mit klarer Distanzierung

Die SJ ist formal kein Teil der SPÖ, hat aber enge Verbindungen zur Partei und ist etwa in verschiedene Gremien eingebunden und bekommt finanzielle Förderungen. Nicht nur Babler, auch viele andere SPÖ-Politiker und -Funktionäre fingen einst bei der Sozialistischen Jugend an. Das Posting der Vorarlberger sorgte deswegen in der Partei bereits am Mittwoch für hitzige Debatten. PR-Berater und SPÖ-Mitglied Rudi Fussi plädierte auf X für Parteiausschlüsse jener SJ-Verantwortlichen, die auch Parteimitglieder sind. Man könne für die Zweistaatenlösung eintreten, "aber das hier geht einfach zu keiner Zeit in einer Partei wie der SPÖ".

Am Mittwochvormittag reagierte die Vorarlberger SPÖ: "Als Landesparteivorsitzender distanziere ich mich im Namen der SPÖ Vorarlberg ausdrücklich vom Posting der Sozialistischen Jugend Vorarlberg", heißt es in einem Statement von Mario Leiter. Diese Position habe in der SPÖ Vorarlberg keinen Platz. "Es haben bereits nach Erscheinen des Postings erste Gespräche stattgefunden, in denen ich klargemacht habe, dass wir uneingeschränkt hinter der Solidaritätserklärung zu Israel der fünf Parlamentsparteien stehen und die gemeinsame Erklärung ausdrücklich unterstützen." Er werde einen Landesparteivorstand einberufen und alle weiteren Schritte von Einstellung der Förderungen für die Sozialistische Jugend bis hin zu Parteiausschlüssen diskutieren.

Seit Tagen demonstrieren mehrere Personen auf dem Wiener Ballhausplatz und üben scharfe Kritik an Israel. Unter den Demonstranten sind nicht nur Palästinenser, sondern auch Österreicher aus dem linken Spektrum. Tabea Kerschbaumer

Aus der ÖVP gab es bereits Kritik von oberster Stelle: Generalsekretär Christian Stocker kritisierte das Posting in der Zeitung "Heute". Der Beitrag sei "unglaublich", von Babler vernehme er ein Schweigen, das Bände spreche, wird Stocker zitiert.

Linke und Antisemitismus

Der Konflikt zwischen Palästinensern und Israel, der seit Anfang Oktober wieder einmal zu einem Krieg führte, sorgt im linken Spektrum seit Jahrzehnten für Debatten und Auseinandersetzungen. Die Frage, ob Linke vor muslimischem Antisemitismus die Augen verschließen, ist seit dem 7. Oktober bereits mehrfach aufgekommen. Verkürzt und vereinfacht: Wer sich im Nahostkonflikt für Antiimperialismus starkmacht, nimmt eine propalästinensische Haltung ein, der Begriff "antideutsch" steht hingegen für Unterstützung der israelischen Positionen.

Auf einer praktischen Ebene kann diese Auseinandersetzung beispielsweise an den studentischen kommunistischen Organisationen festgemacht werden: Während die Kommunistische Jugend Österreich (KJÖ) traditionell auf der palästinensischen Seite steht und vor wenigen Tagen mit dem Statement auffiel, Israel sei "nicht das Opfer", gilt das für den Kommunistischen Studierendenverband Linke Liste (KSV-Lili) nicht. In einem Beitrag auf Instagram am Dienstag hieß es etwa: "Denen, die sich die 'Palästinasolidarität' auf die Fahnen heften, geht es nicht um die Befreiung der palästinensischen Zivilist*innen aus den Verhältnissen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, geknechtetes, verlassenes Wesen ist." Zu den Praktiken der Hamas werde gerne geschwiegen.

Hinwegsehen über Verbrechen

In einem Beitrag der deutschen Bundeszentrale für politische Bildung heißt es, dass Antisemitismus zwar kein integraler Bestandteil linker Weltbilder sei, "aber ständiger Begleiter linkspolitischer Bewegungen". Besonders in drei Feldern schlage er sich immer wieder durch: Kapitalismuskritik, Antiimperialismus und Vergangenheitspolitik. "Insbesondere im Verhältnis zu Israel brechen sich in Teilen der politischen Linken immer wieder antisemitische Ressentiments Bahn", das gelte insbesondere seit dem Sechstagekrieg von 1967.

Warum? "Im antiimperialistischen Interpretationsraster wurde der Staat nun aufseiten des Imperialismus verortet und Partei für die Palästinenser:innen ergriffen", heißt es in dem Beitrag. Dabei werde "in der sogenannten Palästinasolidarität" zumeist über die Verfehlungen und Verbrechen der palästinensischen Führung hinweggesehen. Der derzeit wohl wirkmächtigste Ausdruck dieser Tendenz in Bewegungen der politischen Linken sei die antiisraelische BDS-Kampagne. Die Abkürzung steht für "Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen", die Bewegung ruft zum Boykott israelischer Waren auf. Der BDS-Forderungskatalog läuft auf eine Abschaffung des jüdischen Staates hinaus. (Lara Hagen, 18.10.2023)