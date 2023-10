Es gibt viele Gründe, warum sich Menschen für einen Hamster als Haustier entscheiden. Beispielsweise sind die kleinen Nager weniger anspruchsvoll als Hund oder Katze und bedeuten geringeren Aufwand in Sachen Pflege. In vielen Familien, die noch kein Haustier haben, aber sich dem Wunsch der Kinder beugen, fällt die Wahl zunächst auf einen Hamster, da dieser vergleichsweise überschaubare Anforderungen an Halterinnen und Halter stellt und bereits vom Nachwuchs relativ selbstständig versorgt werden kann.

Finden Sie Hamster als Haustiere reizvoll? Getty Images/andres balcazar

Unkompliziertes Haustier Hamster

Hamster benötigen weniger Platz als andere Haustiere, können problemlos allein gehalten werden, und es kann Freude machen, ihr aktives Treiben zu beobachten. Da wird neugierig umhergewuselt, geschickt geklettert, sich versteckt und im nächsten Moment die Backen voller Körner gestopft. Da die nachtaktiven Tiere erst abends richtig in die Gänge kommen, kann man sie nach der Schule oder Arbeit in Ruhe beobachten oder mit ihnen interagieren. Hamster sind jedoch keine Schmusetiere, haben wie jedes andere Tier auch Bedürfnisse und bringen Verantwortung mit sich. Sie wollen beschäftigt und bespielt werden. Müssen sie zum Tierarzt, kostet das ebenfalls Geld. Dazu kommt die relativ geringe Lebenserwartung der Tiere: Ein Hamster wird nur etwa zwei bis vier Jahre alt. Von diesem Familienmitglied schon bald wieder Abschied nehmen zu müssen kann nicht zuletzt für Kinder sehr belastend sein.

Hamsterhaltung: Wie haben Sie das erlebt?

Haben oder hatten Sie bereits einen Hamster zu Hause? Was waren die Beweggründe für dessen Anschaffung? Was haben Sie am Leben mit Hamster eher positiv, was vielleicht eher negativ erlebt? Und halten Sie sich auch als erwachsene Person einen Hamster, oder sehen Sie diese eher als Haustier für Kinder? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (Daniela Herger, 20.10.2023)