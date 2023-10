Kleiner Bildschirm trifft großen: Gruslig ist nicht nur das Spiel per se, sondern auch das eine oder andere Problem, das es mit der Kombination noch gibt. STANDARD/Stefan Mey

Kann das iPhone künftig Spielekonsolen wie die Playstation 5, die Xbox Series X oder die Nintendo Switch obsolet machen? Dieser Frage ging der STANDARD am vergangenen Wochenende angesichts der Tatsache nach, dass nun auch der Blockbuster "Resident Evil: Village" auf dem iPhone 15 Pro und dem iPhone 15 Pro Max gespielt werden kann.

Das Zwischenfazit: auch wenn die Umsetzung technisch weitgehend gelungen ist und der Kurs in die richtige Richtung geht, muss man sich derzeit bei Sony, Microsoft und Nintendo noch keine ernsthaften Sorgen machen. Vor allem aus dem einfachen Grund, dass Spielen auf einem Fernseher, Beamer oder PC-Bildschirm schlichtweg immersiver ist als auf einem kleinen Handybildschirm. Verstärkt wurde dieses Urteil durch die Tatsache, dass sich das Spielgeschehen nicht via Apple Airplay auf einen TV-Bildschirm übertragen lässt.

iPhone-Bildschirm per Kabel auf den TV übertragen

Im Anschluss an die Veröffentlichung des Artikels hat ein aufmerksamer Leser jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass es eine Alternative gibt. So könne man die verschiedenen Versionen des iPhone 15 mit einem HDMI-USB-C-Adapter an den HDMI-Anschluss des Fernsehers anschließen und diesen wie einen externen Bildschirm verwenden.

Ein Posting auf X, vormals Twitter, zeigt sodann auch, dass es möglich ist, auf diese Weise iPhone-Spiele auf dem großen Bildschirm zu genießen. Youtuber Vincent Zhong zeigt hier, wie er "Resident Evil: Village" mit einem Playstation 5-Controller auf dem Fernseher steuert, als würde er auf einer herkömmlichen Spielekonsole spielen.

Probleme beim Anschluss des iPhone an den Fernseher

Der STANDARD hat diese Lösung ebenfalls ausprobiert, wobei kein offizieller Apple-Adapter, sondern einer eines Drittherstellers verwendet wurde. Sofort ist der Bildschirm des Smartphones anschließend auf dem Fernseher sichtbar, durch Drehen des Handys kann zwischen Hoch- und Querformat gewechselt werden. Ist zudem ein Controller - in unserem Versuch einer für eine Xbox Series X - per Bluetooth drahtlos mit dem iPhone verbunden, so kann man sich bequem auf der Couch zurücklehnen und mit dem Spielen beginnen.

Leider überhitzt das iPhone 15 Pro Max beim Übertragen noch stark und lädt sich nicht auf. Der Standard/Stefan Mey

Wiewohl die Spielerfahrung nicht ohne Makel ist. So hat sich der Bildschirm des Smartphones mehrmals abgeschaltet, wodurch auch der Fernseher schwarz wurde: wer dies verhindern möchte, muss dies in den Einstellungen (Einstellungen/Anzeige&Helligkeit) entsprechend umstellen. Auch fiel auf, dass sich das im Gaming-Abo Apple Arcade inkludierte James-Bond-Spiel "Cypher" ohne Ruckeln und Abstürze auf dem Fernseher spielen ließ, beim High-End-Titel "Resident Evil: Village" jedoch die Grafik heruntergeschraubt werden musste, um einen flüssigen Spielverlauf zu garantieren. Auch stürzte das Spiel mehrmals ab.

Und schließlich ist noch zu beobachten, dass das Smartphone erstens über diese Konstruktion nicht geladen wird und es zweitens sehr heiß wird. Hier schreibt der Youtuber Vadim Yuryev, eine Lösung gefunden zu haben: mit einem offiziellen Adapter von Apple könne das iPhone via USB-C geladen und ein Ventilator zwecks Kühlug an den USB-A-Port angeschlossen werden.

Auch dies wirkt nicht unbedingt wie eine Lösung, die gänzlich von Problemen befreit und für die breite Masse tauglich ist. Es zeigt aber, wohin die Reise gehen könnte: künftig könnte das Smartphone, das man ohnehin immer bei sich trägt, unterwegs zum Spielen verwendet und zuhause an den Fernseher angeschlossen werden, um dort mit Controller und größerem Bildschirm zu zocken. Vergleichbar mit dem Konzept von Nintendos Switch, wiewohl diese aktuell definitiv noch den massentauglicheren Zugang bietet. Und in der Anschaffung deutlich günstiger ist. (Stefan Mey, 30.10.2023)

Hinweis im Sinne der redaktionellen Leitlinien: Der Zugang zu "Resident Evil: Village" wurde dem STANDARD von Capcom zu Testzwecken zur Verfügung gestellt. Das iPhone 15 Pro Max und ein Zugang zu Apple Arcade wurden dem STANDARD zu Testzwecken zur Verfügung gestellt.