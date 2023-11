Die nebligen Herbsttage gehören zur beliebtesten Zeit, um Wellnessurlaub zu machen. Die Konsumentenschützerinnen und -schützer der Arbeiterkammer Oberösterreich haben dazu das Preis-Leistungs-Verhältnis von Wellnesshotels in Oberösterreich erhoben. Dabei zeigen sich Preisunterschiede von über 400 Euro für ein Wochenende im Doppelzimmer für zwei Personen mit Halbpension.

Basis für die Bewertung der AK Oberösterreich ist der Relax Guide Österreich 2024. Getty Images/iStockphoto

Die Expertinnen und Experten des AK-Konsumentenschutzes haben bei Oberösterreichs Wellnesshotels nach dem Preis für einen Wochenendaufenthalt im November für zwei Personen im günstigsten Doppelzimmer mit Halbpension gefragt. Die Ergebnisse lagen dabei in einer Preisspanne von 250 bis 948 Euro, heißt es in der entsprechenden Aussendung. Positiv ist aufgefallen, dass bei allen Angeboten der Zugang zu den Wellnessbereichen im Preis enthalten ist. Bei den meisten Betrieben war die Halbpension im Zimmerpreis inbegriffen. Bei sechs Hotels wurde die Nächtigung nur mit Frühstück angeboten, bei fünf Hotels war nur "all inclusive" möglich.

Zusätzlich erhoben die AK-Konsumentenschützerinnen und -schützer die Kosten, die anfallen, wenn Kurzurlauberinnen und -urlauber den Wellnessbereich am An- und Abreisetag nutzen wollen. Bei zwölf der 45 Hotels war dies ohne Extrakosten möglich, bei 15 gegen Aufzahlung.

Vergleichen und informieren

Basis für die Bewertung ist der Relax Guide Österreich 2024. Er bewertet jährlich mithilfe anonymer Tests Wellnesshotels unter anderem in Österreich nach klaren Kriterien in den Kategorien Wellness, Kur, Gesundheit und Schönheitsfarmen. Der Guide vergibt als Minimum neun, als Maximum 20 Punkte. Durchschnittliche Wellnesshotels liegen bei elf bis zwölf Punkten.

Im Paradiso Eurothermenresort in Bad Schallerbach, das im Relax Guide 2024 mit 15 Punkten bewertet wurde, kostet das Wochenende 948 Euro. Das Wellnesshotel Gugerbauer in Schärding, das ebenso 15 Punkte in der Wertung erreichte, erwies sich mit 504 Euro als äußerst günstig. Eines der günstigsten Angebote machte das Wellnesshotel Aumühle in Grein mit 418 Euro. Im Relax Guide als "guter Durchschnitt" bewertet, ist dieser Hotelbetrieb um rund 340 Euro günstiger als ein vergleichbares Hotel in Traunkirchen.

Um den Kurzurlaub voll auskosten zu können, empfehlen die Konsumentenschützerinnen und -schützer der AK Oberösterreich, sich bereits bei der Buchung nach zusätzlichen Kosten, beispielsweise für den Wellnessbereich am An- und Abreisetag, zu erkundigen. (red, 2.11.2023)