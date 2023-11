Hier sind die Mediennews vom Sonntag:

"The Crown" von A bis Z - Die Netflix-Serie geht ab 16. November in die sechste und letzte Runde. Zeit für eine lexikalische Gesamtbetrachtung

Olivia Colman spielte in der dritten und vierten Staffel der Netflix-Serie "The Crown" Königin Elizabeth II. Netflix

Angstlust am Riesenzahn: Wiener Wurzeln des Alpinismus auf Servus TV - "Bergwelten" zeichnet die urbane Geschichte des lebensgefährlichen Freikletterns für Schaulustige nach

Benko über seine "grundsoliden Investments" bei ORF-Satiriker Klien - "René ne va plus" und Archivschatz des jungen Immobilienmultis bei "Gute Nacht Österreich"

Und jetzt Demokratieparty: Reißt euch zusammen, ihr Populisten! - Die Vorstellung, wie Herbert Kickl sich nach der Lektüre von "Profil" zusammenreißt, hat etwas Ergreifendes

"Polizeiruf 110: Cottbus Kopflos": Mordermittlung als Ossi-Kulturschock - Das Leben in Kleinstädten kann ziemlich abgründig sein - am Sonntag in der ARD

In memoriam Karel Schwarzenberg: ORF ändert Programm - Der "dokFilm: Mein Vater, der Fürst" steht am Sonntag um 23:10 Uhr auf dem Programm

Mitdiskutieren bei "Im Zentrum": Arbeit, Steuern, Pensionen - Wer profitiert, wer zahlt drauf?

"Loriots Ödipussi", "Cool Runnings" und "Im Zentrum": TV-Tipps für Sonntag - "Battle of the Sexes – Gegen jeden Regel", "Zwei Banditen – Butch Cassidy und Sundance Kid" - mit Radiotipps

