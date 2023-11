Michael Steingruber besucht in der österreichischen Bundeshauptstadt Parfümerien für besondere Düfte

Eine ganze Bandbreite an Nischendüften gibt es in den kleinen, besonderen Parfümerien. Getty Images/iStockphoto

Le Parfum

Vis-à-vis der Parfümerie am Petersplatz verbreiten Fiaker nicht gerade Wohlgeruch. Im Geschäft duftet es hingegen herrlich. Auf nur wenigen Quadratmetern bietet es eine ganze Bandbreite an Nischendüften wie Xerjoff, Nasomatto, Unum oder Bohoboco.

Petersplatz 3, 1010 Wien, leparfum.at

Duft und Kultur

Hier gibts viel zu riechen und auch viel zu schauen. In den historisch anmutenden Räumlichkeiten des familiengeführten Concept-Stores finden sich neben Nischenduftlabels wie Diptique oder Goutal auch allerlei Wohnaccessoires.

Tuchlauben 17, 1010 Wien, duftundkultur.at

Galop

Der Blickfang im Zentrum des reduziert gestalteten Ladens ist ein patinierter Metallblock, auf dem Flakons fast wie Kunstwerke inszeniert werden. Sie beinhalten Kompositionen von Nischenduftmarken wie Tiziana Terenzi, Mizensir oder Le Galion.

Seilergasse 3, 1010 Wien, galopstore.com

Kussmund

Neben Pflegeprodukten und Make-up gibt es in dem charmanten Laden mit Fokus auf Bioqualität auch Düfte vieler Nischenmarken wie zum Beispiel Le Labo, Parfum de Marly, oder Wiener Blut.

Habsburgergasse 14, 1010 Wien, kussmund.wien

Osmotheca

Die Aufschrift "Antiquariat" auf dem Schild über dem Eingang mag irreführend sein, doch Nischenduftfans befinden sich an der richtigen Adresse. In dem dunkel gestalteten Laden, der an eine Bibliothek erinnert, gibt es Kompositionen von Nose Republic oder Son Venin.

Gumpendorfer Str. 33, 1060 Wien, osmotheca.com

(RONDO, Michael Steingruber, 20.11.2023)