Wenn es um Konsequenz geht, haben Menschen ganz unterschiedliche Zugänge: Während die einen das meiste durchziehen, was sie sich vorgenommen haben, geben andere beim ersten Anzeichen von Mühseligkeit oder Komplikation rasch wieder auf.

Bleibt es beim Planen, oder setzen Sie auch konsequent alles um? fizkes

Konsequenz vs. Halbherzigkeit

Konsequente Menschen zeichnen sich durch große Zielstrebigkeit aus: Sie lassen ihren Worten Taten folgen. Was sie in ihrem Leben beginnen, führen sie für gewöhnlich wie geplant bis zum Ende durch, unbeirrbar und fest entschlossen. Sei es der Vorsatz, regelmäßig Sport zu betreiben, sich beruflich vollkommen neu zu positionieren oder seine Ernährungsgewohnheiten nachhaltig umzustellen. Scheitern ist keine Option.

Wer so gepolt ist, findet daran vielleicht gar nichts Ungewöhnliches. Er oder sie kennt es nicht anders und kann sich gar nicht vorstellen, Dinge unerledigt zu lassen oder kurzerhand rasch wieder aufzugeben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Menschen, die es bei diesem Thema eher mit dem irischen Schriftsteller Oscar Wilde halten, der sagte: "Das einzig Konsequente an mir ist meine ewige Inkonsequenz." Oder mit der lebensklugen 80-jährigen Protagonistin in Hal Ashbys Kultfilm "Harold and Maude", die verlautbarte: "Konsequenz ist keine menschliche Stärke." Sie beginnen häufig halbherzig etwas, an dem sie rasch wieder das Interesse verlieren, oder sprechen oft und gerne über Dinge, die sie gerne tun würden, ohne diese jemals in die Tat umzusetzen. Dass sie dranbleiben und ihr Handeln wie geplant durchführen, ist eher die Ausnahme als die Regel.

Wie ist das bei Ihnen?

Bringen Sie meist zu Ende, was Sie sich einmal vorgenommen haben, oder kommt es häufiger vor, dass Sie etwas früher als geplant wieder ad acta legen? Falls Sie sehr konsequent sind: Worauf führen Sie diese Eigenschaft zurück? Falls Sie vieles rasch wieder hinwerfen: Wie geht es Ihnen damit? Oder haben Sie es vielleicht sogar geschafft, zu jemandem zu werden, der vieles durchzieht, obwohl Sie früher ganz anders waren? Posten Sie im Forum! (Daniela Herger, 20.11.2023)