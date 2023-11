Der Obmann der Metalltechnischen Industrie in der Wirtschaftskammer Christian Knill und Chefverhandler Stefan Ehrlich-Adám. APA/HELMUT FOHRINGER

Wien - Acht Verhandlungsrunden und 24-Stunden-Streiks in mehr als hundert Unternehmen der Metallindustrie haben sich aus Sicht der Gewerkschaft gelohnt: Die Löhne und Gehälter von 137.000 Beschäftigten in der Maschinen- und Metallwarenindustrie werden rückwirkend mit 1. November um zehn Prozent erhöht. Das ist erheblich mehr, als in den vorangegangen Metallerrunden jemals im Gespräch war.

Allerdings wird ein Deckel eingezogen: Die Bruttobezüge dürfen nicht mehr als um 400 Euro pro Monat steigen.

Video: 8. Verhandlungsrunde soll Durchbruch bei Metaller-KV bringen APA

Das gaben der Obmann des Fachverbands Metalltechnische Industrie und Arbeitgeber-Chefverhandler Stefan Ehrlich-Adám am Abend in der Wirtschaftskammer bekannt. Erstmals gibt es eine Vereinbarung für zwei Jahre. 2023/24 steigen Löhne und Gehälter steigen um zehn Prozent, maximal jedoch um 400 Euro pro Monat. Das bedeutee im Durchschnitt aller Beschäftigungsgruppen in der Metalltechnischen Industrie ein Plus von 8,6 Prozent, rechneten die Arbeitgeber vor.

Der Abschluss 2024 steht in den Grundzügen: Die Lohn- und Gehaltserhöhung wird auf Basis des Durchschnitts-Verbraucherpreisindex (VPI) im maßgeblichen Zeitraum vorgenommen plus einem Aufschlag von ein Prozent.

Darüber hinaus soll eine Wettbewerbssicherungsklausel für Betriebe mit hoher Personalkostenbelastung ausverhandelt werden, die es ermöglicht, einen Teil der Erhöhung als Einmalzahlung auszuzahlen.

Die Arbeitgeber kritisierten die Lohnpolitik der Bundesregierung, sie sei eine Steilvorlage gewesen, die den Wirtschaftsstandort schwäche.

Bis zuletzt gerungen worden war um diese Deckelung bei 400 Euro. Die Gewerkschaft setzte sich nicht durch, die Obergrenze blieb bei 400 Euro. Das schwächt die Entgelterhöhungen vor allem der Angestellten ab.

Der Abschluss im größten Metallfachverband, der Metalltechnischen Industrie, darf als richtungsweisend für die gesamte Metallindustrie betrachtet werden. Die nachfolgenden Verhandlungen der Branchen Bergbau/Stahl, Nicht-Eisen-Metalle, Gas/Wärme darf als Formsache gelten.

Noch nicht alle an Bord

Am Freitag, folgen die ultimativen Lohnrunden in Gießerei- und Fahrzeugindustrie, bei denen die nun doch über der für die Metaller maßgeblichen Inflationsrate von 9,7 Prozent liegenden Abschluss der Metallverarbeitungsindustrie angesichts der konjunkturell angespannten Lage noch zu Diskussionen führen könnte. Von Härtefallregelungen mit Ausnahmen für Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten war die Rede. (Luise Ungerboeck, 30.11.2023)