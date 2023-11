In der Metalltechnischen Industrie ist am Montag auch der sechste Verhandlungstermin ohne Ergebnis verstrichen. Ab Dienstag wird tageweise gestreikt

11,6 Prozent gibt's bis dato nur auf dem Papier der Arbeitnehmer-Chefverhandler Reinhold Binder (links; Gewerkschaft Proge) und Karl Dürtscher (GPA). Entsprechend grimmig war die Stimmung. APA/HELMUT FOHRINGER

Zumindest mangelnde Verhandlungsbereitschaft kann der Gewerkschaft nicht mehr unterstellt werden. Von 11 bis 21:30 Uhr haben die Sozialpartner um einen Lohnabschluss für die rund 130.000 Beschäftigten der Metalltechnischen Industrie gerungen. Um 22 Uhr kam es dann aber wie angedroht: Die Verhandlungen wurden abgebrochen. Am Dienstag beginnen im Morgengrauen die gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen mit Arbeitsniederlegungen.

Die im Leopold-Maderthaner-Saal der Wirtschaftskammer versammelten Betriebsräte wirkten zermürbt, enttäuscht – und kampfbereit, als Metallgewerkschaftschef Reinhold Binder und Karl Dürtscher von der GPA verkündeten: Bis Freitag werden in mehr als 200 Unternehmen der Maschinen- und Metallwarenindustrie eintägige Streiks durchgeführt.

Die gebotenen 2,7 Prozent Lohnerhöhung plus einem dauerhaften Sockelbetrag von 130 Euro ergäben zusammen ein Plus von sechs Prozent, auf das eine steuer- und abgabenfreie Einmalzahlung von 1.200 Euro drauf kommt. "Zu wenig" rechneten die Chefverhandler Reinhold Binder und Karl Dürtscher nach Abbruch der Verhandlungen vor. Das liege insgesamt 3,6 Prozent unter der Teuerung im zurückliegenden Jahr seit der Lohnerhöhung im Herbst 2022. Man lasse sich die Einmalzahlung nicht anrechnen, denn diese verhindere Reallohnverluste nicht.

"Unverhältnismäßig"

Für die Industrie reagierte Arbeitgeber-Obmann Christian Knill vom Fachverband Metalltechnische Industrie hörbar entnervt: "Diese Vorgangsweise ist verantwortungslos und unverhältnismäßig. Das letzte Angebot bedeutete umgerechnet durchschnittlich um 8,2 Prozent höhere Löhne und Gehälter und sozial gestaffelt sei es auch noch. Dafür sorgt der Sockelbetrag von 130 Euro, der für untere Einkommen einen höheren Aufschlag bedeutet als für die oberen Besoldungsgruppen. Im Schnitt käme ein Plus von sechs Prozent heraus - zuzüglich einer steuer- und abgabenbefreiten Einmalzahlung von 1.200 Euro. In der untersten Beschäftigungsgruppe betrage das Lohnplus an die zwölf Prozent, rechnete der Chef der gleichnamigen Knill-Gruppe vor.

„Die Blockadepolitik der Gewerkschaft ist unverständlich und inakzeptabel, sie beharren weiterhin auf ihrer Forderung und bewegen sich keinen Millimeter. Wir haben in den letzten Wochen acht verschiedene Angebote vorgelegt, die die sehr schwierige wirtschaftliche Situation berücksichtigen", betonte Christian Knill.

Weitere Streiks in der Pipeline

Gibt es den nächsten Tagen auch bei den Verhandlungen in der Kfz-, Gießerei-, Bergbau- und Stahlindustrie keine Bewegung, würden die Streiks auf alle Branchen der Metallindustrie ausgedehnt, kündigten die gewerkschaftlichen Chefverhandler an.

Ob und wann weiterverhandelt wird, ist offen. Während der Streiks bis Freitag "sicher nicht", hieß es in der Nacht. Aber ab dem Wochenende stehe man bereit. (Luise Ungerboeck, 13.11.2023)