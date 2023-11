Heiße Eisen nicht nur im Hochofen, sondern auch auf dem Tisch der Lohnverhandler. APA/HANS KLAUS TECHT

Wien – Die Gewerkschaft macht ernst. In den Verhandlungen für den Kollektivvertrag (KV) 2024 der Metalltechnischen Industrie gab es auch in der vierten Gesprächsrunde keine Einigung. Nach acht Stunden Gesprächen in der Wirtschaftskammer wurden die Verhandlungen gegen 19.30 Uhr abgebrochen und die Abhaltung von Warnstreiks ab Montag angekündigt.

Die Gewerkschaft habe einen Abschluss verhindert, sagte Arbeitgebersprecher Christian Knill, der Fachverbandsobmann der Metalltechnischen Industrie. Das Angebot der Arbeitgeber sei zuletzt bei zehn Prozent plus 1.500 Euro Einmalzahlung über einen Zeitraum von 24 Monaten gelegen. Man bedauere den Abbruch der Gespräche. Man habe sich deutlich bewegt, aber die Forderungen der Gewerkschaft seien angesichts der Rezession nicht realitätskonform. "Mit Warnstreiks kann man die Realität nicht wegstreiken", sagte der Obmann der Metalltechnischen Industrie.

Die Arbeitgeber haben nach eigenen Angaben eine durchschnittliche Lohn- und Gehaltserhöhung von 8,42 Prozent angeboten. Diese bestehe aus einer Erhöhung der Entgelte um 2,5 Prozent zuzüglich einem monatlichen Fixbetrag von 100 Euro. Dazu käme eine Einmalzahlung von 1.050 Euro, so die Arbeitgeber vom Fachverband der Metalltechnischen Industrie.

Nächster Termin 9. November

Der nächste Verhandlungstermin ist der 9. November, dies sei mit den Arbeitnehmervertretern abgesprochen. Knill meinte nach den abgebrochenen Gesprächen, dass es unter seinen Kollegen Übereinstimmung gebe, dass nicht weiter nachgegeben werden solle, vor einem Streik fürchte man sich nicht. Von der rollierenden Inflation als Basis für die KV-Gespräche müsse man sich endlich verabschieden. Wie hoch der wirtschaftliche Schaden durch Warnstreiks sei, lasse sich noch nicht beziffern.

Davor war die Stimmung am Donnerstag nicht so schlecht wie bei den drei vorangegangenen Lohnverhandlungsrunden in der Metallindustrie. Von "Verhandlungsmodus" berichteten Sitzungsteilnehmer. Das dürfte maßgeblich daran gelegen sein, dass die Arbeitgeber ein besseres Angebot in Aussicht stellten. Im Gegenzug erwartete man, dass die Gewerkschaft ihr Forderungspaket deutlich reduziere, sagte Arbeitgebersprecher Knill.

Mehrere Komponenten

Zur Erinnerung: Der Metallerabschluss im Vorjahr bestand ebenfalls aus zwei Komponenten: Ist-Löhne und -Gehälter wurden um 5,4 Prozent erhöht, obendrauf kam ein Fixbetrag von 75 Euro, und zwar dauerhaft. Das ergab eine Bandbreite der Erhöhung zwischen 8,9 und 6,3 Prozent, im Schnitt wurden Löhne und Gehälter der knapp 140.000 Beschäftigten in der Maschinen- und Metallwarenindustrie um 7,44 Prozent erhöht. Der Vorteil dieser Spreizung: Für die untersten Lohngruppen stiegen die Bezüge um 8,9 bis 8,0 Prozent – und sie waren damit nicht nur nah am geforderten Zehner vor dem Komma, sondern auch deutlich höher als die Lohnerhöhungen der oberen Besoldungsstufen, deren Bruttozuwachs auf 6,3 Prozent abschmolz. Unterm Strich hatten sich damit die (besser verdienenden) Industrieangestellten solidarisch mit den Beziehern niedriger Löhne der Arbeiterschaft gezeigt.

Metallgewerkschaftschef Reinhold Binder appellierte an die Industrie, ihr Angebot nachzubessern, die 2,5 Prozent seien unzureichend und respektlos. Man sei bis in die Nacht zu Verhandlungen bereit, auch in den nächsten Tagen. "Wir sind entschlossen, zu einem Abschluss zu kommen." Die Arbeitgeber pochten einmal mehr darauf, dass die in der Rezession befindliche Industrie nicht weiter geschwächt werde mit einem überzogenen Abschluss. Man könne und dürfe die Realität nicht "wegstreiken". (Luise Ungerboeck, red, 2.11.2023)