Der Antikorruptionsexperte Martin Kreutner wird die Untersuchungskommission in der Causa Pilnacek leiten. APA/HANS PUNZ

Nach den Enthüllungen rund um den im Oktober verstorbenen Justizsektionschef Christian Pilnacek kündigte Justizministerin Alma Zadić (Grüne) eine Untersuchungskommission an. Sie soll aufklären, ob tatsächlich etwas an Pilnaceks Vorwürfen dran sein könnte, wonach sich die ÖVP – insbesondere Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka – mit Wünschen an Pilnacek gewandt habe, um "Ermittlungen abzudrehen" und Hausdurchsuchungen zu verhindern. Aufgenommen wurden dessen Aussagen heimlich im Sommer dieses Jahres in einem Wiener Innenstadtlokal.

Seit gut einer Woche arbeitet das Ministerium nun daran, die U-Kommission auf Schiene zu bringen – am Freitag präsentierte Zadić im Rahmen eines Pressegesprächs schließlich erste Details. Leiten wird die Kommission der Antikorruptionsexperte Martin Kreutner. Kreutner leitete von 2001 bis 2010 das Büro für Interne Angelegenheiten im österreichischen Innenministerium, war bis 2019 Generalsekretär der International Anti-Corruption Academy in Laxenburg und ist einer der Initiatoren des Antikorruptionsvolksbegehrens. Zadić zeigte sich erfreut, mit Kreutner, der sich "seit vielen Jahren im unterschiedlichen Kontext der Korruptionsbekämpfung widmet", einen "ausgewiesenen Experten" für diese Aufgabe gewonnen zu haben.

Wer die weiteren Mitglieder der Kommission sein werden, gab die Ministerin noch nicht bekannt. Es werden jedenfalls sechs bis sieben Mitglieder sein, die laut Zadić "zeitnah vorgestellt" werden.

"Verdachtsmomente und Vorwürfe"

Ihre Arbeit wird die U-Kommission mit 15. Dezember aufnehmen. Diese wird laut Zadić untersuchen, "ob und inwieweit es Versuche aus der Politik gegeben hat, von außen Einfluss auf die Justiz zu nehmen". Abgeschlossen werden sollen die Untersuchungen bis 31. Mai 2024. Die Ergebnisse sollen am 15. Juni in einem abschließenden Bericht präsentiert werden.

"Vor Kurzem sind neue Verdachtsmomente ans Licht gekommen, die eine versuche politische Einflussnahme auf die Justiz vermuten lassen", begründet Zadić die Einrichtung der U-Kommission. Diese solle für Aufklärung und Transparenz sorgen. Kreutner spricht vor Journalistinnen und Journalisten von "Verdachtsmomenten und Vorwürfen", die im Raum stehen würden und denen nachzugehen ist. Denn der Rechtsstaat könne nur dann funktionieren, wenn "Verlass auf die Justiz ist, dass sie unabhängig vorgeht".

Weitere Infos folgen in Kürze. (Sandra Schieder, 1.12.2023)