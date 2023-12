Wenn der Partner oder die Partnerin nicht begeistert auf Tauben reagiert, ist das okay. Finden wir. Getty Images

Handy aufgestellt, Kamera an. "Moi, wie lieb, eine Blaumeise", sage ich und schaue begeistert aus dem Fenster. Ich komme mir dabei lächerlich vor, weil da draußen gar kein Blaumeise zu sehen ist und ich gar nicht genau weiß, wie eine aussieht. Mein Mann sitzt am Schreibtisch und tippt auf seinem Laptop. Er reagiert nicht. Ich sage es noch einmal – mit etwas mehr Begeisterung. Ich sollte Schauspielerin werden, denke ich mir. Aber leider. Keine Reaktion auf meine Freude. Ein letzter Versuch: "Schatz, komm doch mal, eine Blaumeise. Schau dir das an!" Jetzt erhebt sich der Gatte endlich von seinem Sessel und stapft unbeeindruckt zum Fenster.

"Das war nur ein Test", sage ich. Sein Blick: verwirrt. "Wofür?", fragt er. "Um zu sehen, ob unsere Beziehung halten wird", sage ich. "Und, wird sie?", fragt er. "Nein, leider", sage ich. Er stapft zurück zum Schreibtisch.

Beziehungs-Challenge auf Tiktok

Anfang November ging der Bird-Test bei Tiktok viral. Nicht der erste Beziehungstest dieser Art. Als David Beckham in der vierteiligen Dokuserie auf Netflix mit seiner Frau Victoria tanzte, machten einige User auf Tiktok eine Challenge daraus: Ist mein Partner auch so romantisch wie David Beckham und tanzt mit mir zu Hause? Einfach so? Männer, die spontan mit ihren Frauen mittanzen, bestehen den Test. Schließlich gelten die Beckhams als das Vorzeigetraumpaar überhaupt. Seit 25 Jahren liiert, vier Kinder und offenbar heute noch immer so verliebt wie am ersten Tag.

Beim Vogeltest wird auch heimlich gefilmt. Ist ja ein Test. Erfunden hat ihn offenbar die Amerikanerin Alyssa Caribardi. Sie teilte Anfang November ein Tiktok-Video, in dem sie erklärt: "Der Vogeltest zeigt ganz zuverlässig, ob eine Beziehung zerbricht oder hält." Egal ob es sich um eine romantische oder platonische Beziehung handelt. Die 23-Jährige selbst macht den Test mit Freundinnen, Kollegen und Familienmitgliedern. Und so funktioniert er: Man tut so, als ob man irgendetwas Banales sieht, etwa ein Vogel. Wichtig ist, dass man sich darüber freut. Begeisterung ist angesagt, um die Aufmerksamkeit des Partners oder der Freundin zu bekommen. Zeigen die Getesteten Interesse, kommen sie zum Fenster und wollen den Vogel auch sehen. Sehr gut, dann haben sie den Test bestanden. Reagieren sie allerdings kaum oder gar nicht, sei das laut der Influencerin ein schlechtes Zeichen.

Gratulation, Test ganz offensichtlich bestanden.



Das Video von Caribardi haben bisher 4,7 Millionen User angesehen, der Bird-Test wurde recht schnell ein riesiger Hype auf Tiktok. Nun ist die Influencerin weder eine Beziehungsexpertin, noch ist der Social-Media-Trend ein validiertes psychologisches Tool. Allerding könnte der simple Test tatsächlich etwas über die Qualität von Beziehungen aussagen.

Forschung von John Gottman

Im Grunde basiert der Vogeltest der jungen Frau auf den Theorien des renommierten Psychologen John Gottman. Der US-Amerikaner veröffentlichte 1999 das Buch "Sieben Geheimnisse einer glücklichen Ehe", einen Bestseller. Darin beschreibt Gottman durch jahrzehntelange Forschungsarbeit die Prinzipien, die zu einer langanhaltenden Partnerschaft führen. Ein Geheimnis dafür ist laut Gottman das "bid for connection", das Angebot zu einer Verbindung, worauf auch der Bird-Test beruht.

Wer den Partner oder die Partnerin auf etwas hinweist, der möchte Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit sei wichtig für Beziehungen. Wenn man hingegen nicht auf den Ruf nach Zuwendung eingeht, so ist das laut Gottman verletzend – und kann sogar die Beziehung gefährden.

Der Psychologe befragte für die Studie 57 frisch verheiratete Paare über einen Zeitraum von sechs Jahren, um herauszufinden, was geschiedene von verheirateten Paaren unterscheidet. Diejenigen, die sich innerhalb von sechs Jahren trennten, gingen selten auf Verbindungsangebote des Partners ein. Jene Paare, die noch verheiratet waren, schenken ihrem Partner hingegen auch bei banalen Dingen Aufmerksamkeit, wie etwa einem Vogel.

Paartherapeutin: "Solche Challenges sind gefährlich"

Können Beziehungstests wie die Beckham-Challenge oder der Bird-Test mit dem wissenschaftlichen Hintergrund von John Gottman also wirklich ein Indiz dafür sein, ob die Beziehung gut oder schlecht läuft? "Ich würde die Ergebnisse solcher Tests nicht überbewerten", sagt Paartherapeutin Magdalena Ségur-Cabanac. "Beziehungen sind ein komplexes Geschehen und ein Test nur eine Momentaufnahme."

Es sei verständlich, dass man sich über die Aufmerksamkeit des Partners oder der Partnerin freut, aber Bedürfnisse ständig und prompt erfüllt zu bekommen wäre nicht normal: "Wir sprechen hier von Erwachsenen und nicht von Kleinkindern, deren Aufmerksamkeitswunsch zu jeder Zeit erfüllt werden soll." So sei es zwar nett, wenn der Partner sofort kommt und den Vogel ansieht, aber auch okay, wenn er gerade mit anderen Dingen beschäftigt ist.

Tiktok-Trends dieser Art hält Ségur-Cabanac sogar für gefährlich: "Viele haben bereits ein defizitorientiertes Denken über sich selbst oder ihre Beziehung. Solche Tests fördern das nur weiter." Es sei schade, wenn Menschen heimlich ihren Partner filmen, ihn vielleicht öffentlich bloßstellen und dann tatsächlich die Partnerschaft infrage stellen.

Diese Frau macht den Vogeltest mit ihrem Freund.



Doch woran erkennt man, ob eine Beziehung für die Dauer ist? Schließlich gibt es viele Singles auf der Suche nach dem Traumpartner, die schon frühzeitig klären möchten, ob es "Red Flags", also deutliche Warnzeichen, gibt. John Gottman hat in seinen Forschungen herausgefunden, welche fünf Verhaltensweisen häufig dazu führen, dass eine Beziehung zerbricht. Diese beschreibt er als die fünf apokalyptischen Reiter.

Die fünf apokalyptischen Reiter der Paarbeziehung von John Gottman 1. Verallgemeinernde Kritik Bei der Kritik werden Schuldzuweisungen gemacht oder man zielt auf die Persönlichkeit des Partners ab. Wörter wie nie, immer, nur deuten darauf hin, dass es sich um verallgemeinernde Kritik handelt. Etwa: "Du hörst mir einfach nie zu!" Besser ist es, wenn man Kritik so äußerst, dass sie nicht verletzend ist. Dazu kann man Beschwerden etwa als Ich-Botschaft formulieren – "Ich habe das Gefühl, du hörst mir nicht zu." 2. Verachtung Zynismus, Sarkasmus oder abschätziger Humor drücken eine Abneigung oder Ablehnung gegenüber dem Partner aus. Auch Augenrollen kann Verachtung ausdrücken. Häufig hilft nur noch eine Paartherapie, um herauszufinden, warum man den Menschen, den man einst liebte, jetzt verachtet. 3. Rechtfertigung Übt der Partner oder die Partnerin Kritik, sollte man diese ernst nehmen und darüber sprechen, um eine gemeinsame Lösung des Problems zu finden. Sätze mit "Ja aber" sind rechtfertigende Sätze, die meist zu keiner Lösung führen, sondern zu Konflikt. 4. Mauern Der typischerweise letzte apokalyptische Reiter ist der Rückzug. Man spricht nicht mehr miteinander, ignoriert sich oder wendet sich ab. Was passiert, ist, dass die Verbindung zum Partner oder zur Partnerin verlorengeht. Männer mauern laut Gottman häufiger als Frauen. Statt zu mauern, kann man sich eine kurze Auszeit erbitten, um wieder klar im Kopf zu werden. Eine Runde spazieren gehen, Austausch mit einem Freund oder einer Freundin etwa können helfen. 5. Machtdemonstration Die eigene Macht wird demonstriert, oft als Gegenreaktion zu den eigenen Ohnmachtsgefühlen. Außerdem soll damit nur der eigene Wille durchgesetzt werden.

Für Paartherapeutin Ségur-Cabanac ist die Bereitschaft zu reden das Wichtigste in der Beziehung: "Wir alle sind Menschen mit diversen Erfahrungsschätzen aus dem Leben, aus vorherigen Beziehungen, und wir sind unterschiedlich aufgewachsen. Zu denken, dass mein Partner oder meine Partnerin Dinge genauso sieht wie ich, das ist ein Problem und führt unweigerlich zu Konflikten."

In der Praxis rät sie Paaren dazu, das Potenzial der Andersartigkeit in Beziehungen zu erkennen – und davon sogar zu profitieren. "Bin ich total durchstrukturiert und möchte immer die Kontrolle behalten, mein Partner hingegen ist ein chaotischer Typ, der sich durchwurstelt, kann ich mir eventuell etwas von seiner Gelassenheit abschauen – und umgekehrt."

Letztlich sei das Geheimnis einer funktionierenden oder nicht funktionierenden Partnerschaft die Antwort auf die Frage: "Kann ich meinen Partner so nehmen, wie er ist?"

"Finde ich schade, dass wir uns jetzt scheiden lassen", sagt mein Mann vom Schreibtisch aus. "Und das alles nur wegen einer unsichtbaren Blaumeise", antworte ich. Wir beide lachen. (Nadja Kupsa, 6.12.2023)