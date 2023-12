Eine Mehrheit der Staaten, unter anderem auch die EU, fordert ein Ende des fossilen Zeitalters. Die COP 28, geleitet von Sultan Al Jaber, scheint am Montag in eine andere Richtung zu steuern. REUTERS/THOMAS MUKOYA

Der Optimismus, dass der 28. Weltklimakonferenz eine Erklärung zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen gelingen könnte, ist am Montag verflogen. In einem neuen Textentwurf für das große geplante Abkommen findet der Ausstieg aus fossilen Treibstoffen keine Erwähnung mehr. Die knapp 200 Staaten sollen die Produktion und den Verbrauch fossiler Treibstoffe in einer "angemessenen und gerechten" Art und Weise "reduzieren". Das, so hatte eine Koalition ambitionierterer Staaten – zu denen unter anderem die EU und die kleinen Inselstaaten zählen – klargemacht, sei ihnen nicht genug.

Sie kritisieren an dem neuen Entwurf auch die Liste an Optionen, mit denen die Reduktion gelingen soll. Zwar ist das Ziel, erneuerbare Energien bis 2030 zu verdreifachen und die Energieeffizienz zu verdoppeln, enthalten – und auch eine Erklärung dazu, dass die Kohle stark zurückgefahren werden soll und kaum mehr neue Kohlekraftwerke genehmigt werden sollen. Doch gleich danach folgt ein Absatz, der den Erneuerbaren-Ausbau auf dieselbe Stufe mit Technologien zur CO2-Abscheidung und -Speicherung setzt.

"Dieser Entwurf ist völlig inakzeptabel", wetterte der Umweltminister von Samoa, Toeolesulusulu Cedric Schuster, vor einer dichtgedrängten Gruppe von Journalistinnen und Journalisten. Samoa führt derzeit den Vorsitz der Allianz der kleinen Inselstaaten Aosis. "Unsere rote Linie ist es, das 1,5-Grad-Ziel zu brechen. Wenn dieser Entwurf angenommen wird, ist das die COP, auf der das 1,5-Grad-Ziel gestorben ist."

Samoas Umweltminister, Toeolesulusulu Cedric Schuster, nennt den Entwurf inakzeptabel. AP/Joshua A. Bickel

Al Jaber sieht "großen Schritt vorwärts"

Der Präsident der COP, Ahmed Al Jaber, bezeichnete den Entwurf unterdessen als einen "großen Schritt vorwärts". "Die COP-28-Präsidentschaft hat von Anfang an unsere Ambitionen klargestellt. Dieser Entwurf reflektiert diese Ambitionen", so Al Jaber. Er hatte seit Beginn der Klimakonferenz angekündigt, diese Konferenz zu einem "historischen" Moment zu machen. "Jetzt liegt es in den Händen der Parteien, denen wir zutrauen, das zu tun, was das Beste für die Menschheit und den Planeten ist."

Die Präsidentschaft hatte den Tag damit verbracht, den neuen Entwurf zu schreiben. Dazu hatte sie sich mit den unterschiedlichen Ländergruppen beraten und deren Linien ausgetastet. Beobachterinnen werten die Entwurf als eine deutliche Schwächung zuvor vorliegender Versionen – und als ein Entgegenkommen in Richtung der erdöl- und erdgasexportierenden Staaten, allen voran Saudi-Arabien und Irak.

Fossile Ausbaupläne

"Was wir hier sehen, ist der Wunsch, eine kleine Minderheit zufriedenzustellen. Von einer historischen COP sind wir jetzt weit entfernt", sagt Catherine Abreu, Gründerin der Organisation Destination Zero. Sie vermutet auch die Handschrift der USA, schließlich habe das Land große Ausbaupläne für seine Erdöl- und Erdgasförderung.

Neben Abreu stand der Analyst Li Shou vom China Climate Hub der Asia Society. Er kritisiert: "Der Text spricht nicht von einem Ausstieg aus den Fossilen, stattdessen hebt er falsche Lösungen hervor." Das Sunnylands-Abkommen, das China und die USA im November in Kalifornien veröffentlichten, sei stärker gewesen als der jetzt vorliegende Entwurf der COP-Präsidentschaft.

Am Sonntag hatte UN-Generalsekretär António Guterres einen vollständigen Ausstieg aus fossilen Treibstoffen gefordert. Vor der Vorlage des neuen Beschlussentwurfs war eine Einigung auf eine völlige Abkehr von der Nutzung der fossilen Energien nach Einschätzung von Verhandlungsteilnehmern so greifbar wie noch nie gewesen.

Am Dienstag um elf Uhr Ortszeit will Al Jaber die Klimakonferenz schließen – wenngleich viele auf der Konferenz eine Verlängerung erwarten. "Die Präsidentschaft muss einen neuen, besseren Text vorlegen", fordert Samoas Umweltminister und Aosis-Vorsitzender Schuster. (Alicia Prager, Michael Windisch, 11.12.2023)