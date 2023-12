Bibimbap oder ausgehöhlte Bagels gehörten 2023 zu den am häufigsten gegoogelten Gerichten. Aber nicht nur wohlbekannte Speisen schafften es in die Top Ten

Dass es die Coronation Quiche, die bei der Krönungszeremonie von König Charles im Mai gereicht wurde, in die Google-Trends des Jahres schaffen würde? Vorhersehbar. Sogar wir haben die Quiche mit Bohnen, Spinat und Cheddar probeweise gebacken. Andere Gerichte verwundern auf den ersten Blick. Das indonesische Traditionsgericht Papeda haben offenbar auch sehr viele Menschen auf dem Radar. Genauso wie den "Scooped Bagel", den ausgehöhlten Bagel, der Low-Carb-Jüngerinnen und -Jünger glücklich machen dürfte. Ein Überblick über die zehn gefragtesten Gerichte – laut der Suchmaschine Google.

1. Bibimbap

Das koreanische Reisgericht wird mit viel Gemüse, angebratenem Rindfleisch oder Tofu, der koreanischen Chilipaste Gochujang und einem Ei serviert. Bibimbap gilt als klassisches Resteessen, weswegen – will man es selbst zubereiten – ruhig verschiedene Gemüsesorten verwendet werden können.

Bibimbap war das meistgesuchte Rezept des Jahres. Getty Images

2. Espeto

An der Küste von Malaga reihen sich kleine Strandlokale aneinander, in denen man Espeto grillt. Dabei handelt es sich um Sardinen, die am Spieß über Olivenholz gegart werden. Am liebsten werden die Fische pur, also mit feinem Raucharoma, etwas Salz und wahlweise ein paar Spitzern Zitrone serviert.

"Espeto de sardinas", ein traditionelles Gericht in Malaga. Getty Images

3. Papeda

Vielleicht nicht das am appetitlichsten aussehende Gericht in der Liste ist Papeda, ein Traditionsgericht in Indonesien. Besonders im Osten des Inselstaats wird der Brei gern von der indigenen Bevölkerung gegessen. Papeda wird aus der Stärke der Sagopalme zubereitet. In Gerichten wird Papeda häufig als Reisersatz eingesetzt.

Papeda, gewonnen aus der Sagopalme. IMAGO/Pond5 Images

4. Scooped Bagel

Bagel sind ein Gebäck, das man vor allem mit New York City verbindet. Hierzulande ist der Kringel aber auch keine Unbekannte mehr. Beim gesuchten Scooped Bagel handelt es sich um einen Bagel, aus dem man die gesamte Krume entfernt hat. Die einen meinen, man würde weniger Kalorien zu sich zu nehmen. Andere sagen, ohne Krume hat mehr Füllung im Bagel Platz.

Scooped Bagel sind ein Trend in den USA. Getty Images/iStockphoto

5. Pasta e Fagioli

Bei Fagioli handelt es sich um Bohnen. Vielleicht ist das Gericht deswegen unter den meistgesuchten Rezepten, weil man die Hauptzutat der Sauce erst einmal übersetzen lassen musste. Manche Varianten des Rezepts verlangen nach Pancetta. Ansonsten sind die Nudeln mit Bohnen ein klassisches vegetarisches Pastagericht.

Pasta mit Bohnen. Getty Images

6. Coronation Quiche

Die Coronation Quiche war das offizielle Gericht zur Krönung von König Charles III. am 6. Mai. Die Quiche wird mit Bohnen, Spinat und Cheddar gebacken, und wir vom STANDARD fanden die Kreation durchaus gelungen.

Ein Stück Coronation Quiche gefällig? Getty Images/iStockphoto

7. Tacacá

Der Eintopf stammt aus Nordbrasilien. Getrocknete Shrimps landen in dem Sud, der aus der Pflanze Jambu und Tucupi, dem Presssaft von Bittermaniok, zubereitet wird.

Tacacá, eine nordbrasilianische Spezialität. Getty Images/iStockphoto

8. Black Cake

Die jamaikanische Black Cake wird vor allem zu besonderen Anlässen und an Feiertagen genossen – wie in der Weihnachtszeit. Charakteristika des Kuchens: Zutaten wie Trockenfrüchte und Rum.

9. Ashure oder Aşure

Das türkische Dessert besteht aus mindestens sieben Zutaten wie unter anderem Hülsenfrüchten, Getreide, getrockneten Früchten, Nüssen und Granatäpfeln.

Ashure. Getty Images

10. Smelt

Beim Smelt handelt es sich um einen kleinen, silbrigen Fisch, der vor allem frittiert gegessen wird.

Nach den kleinen Fischchen wurde heuer besonders oft gesucht. Getty Images/iStockphoto

(feld, rec, 22.12.2023)