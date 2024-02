Stephan A. Jansen ist Professor und Leiter des Center for Philanthropy & Civil Society (PhiCS) an der Karlshochschule Karlsruhe, Stiftungsgastprofessor an der Universität der Künste Berlin und Forscher am Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet & Gesellschaft (HIIG). Er ist Partner der Sozietät für Digitale & Soziale Transformation "Das 18te Kamel & Komplizen" (Berlin, Hamburg, Wien) und Kolumnist im Wirtschaftsmagazin "Brand eins".

