Nachdem ein Treffen von Rechtsextremen, Rechtskonservativen und AfD-Mitgliedern von der Rechercheplattform "Correctiv" aufgedeckt wurde, an dem auch der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, teilgenommen hatte, haben deutsche Sicherheitsbehörden ein Einreiseverbot und eine damit einhergehende Abschiebung geprüft. Einem Bericht des "Spiegel" zufolge, soll die deutsche Bundespolizei bereits im Laufe dieser Woche einen Eintrag in der internen Fahndungsdatenbank hinterlegt haben.

Martin Sellner bei einer Demo im Februar 2023. IMAGO/Isabelle Ouvrard//SEPA.Media

Bei einer Grenzkontrolle würde Sellner laut dem Bericht in Rücksprache mit dem Bundespolizeipräsidium die Weiterreise verweigert werden. Als Grundlage dafür gelte eine Gefahrenprognose der Polizei. Außerdem prüfe laut "Spiegel" zusätzlich die Stadt Potsdam mit weiteren Behörden in Brandenburg und auf Bundesebene eine formale Einreisesperre gegen Sellner auszusprechen. Zuvor müsse Sellner von den deutschen Behörden allerdings angehört werden. Auf seinem Telegram-Kanal soll Sellner bereits angekündigt haben, gegen ein Einreiseverbot nach Deutschland juristisch vorgehen zu wollen. (red, 27.1.2024)