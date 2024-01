Für den 3. Februar ist eine Demonstration gegen den Burschenbundball angesetzt. Eine Kundgebung gegen Rechtsextremismus und Rassismus findet am 9. Februar statt

Linz – Den Auftakt der Kundgebungen gegen rechts in Österreich haben bereits Wien, Salzburg und Innsbruck gemacht. Für den 9. Februar ruft die SPÖ-Frauenvorsitzende des Bezirks Urfahr-Umgebung, Beverley Allen-Stingeder, mit ihrer privaten Initiative Rote Brille in Linz zu einer Demo "gegen Rechtsextremismus und Rassismus" auf. Eine Woche früher, am 3. Februar, wird das Bündnis Linz gegen Rechts gegen den alljährlich stattfindenden Burschenbundball protestieren.

Heuer protestierten bereits zahlreiche Menschen in Wien, Salzburg und Innsbruck (Bild) gegen rechts. APA/ALEXANDRA KREUZER

Fridays for Future, YesWeCare, Solidarwerkstatt sowie Jabali – Junge Schwarze Generation organisieren den Marsch am 9. Februar durch die Linzer Innenstadt mit. Es ist ein Projekt der Zivilgesellschaft, wie es im Vorfeld hieß. Laut Angaben der Polizei haben sich "300 Teilnehmer angesagt". Um 17 Uhr geht es vor dem Musiktheater los, die Abschlusskundgebung ist für 18 Uhr am Hauptplatz geplant.

Bereits seit zehn Jahren organisiert das Bündnis Linz gegen Rechts – bestehend aus rund 35 Organisationen, viele davon mit rotem, grünem oder gewerkschaftlichem Hintergrund – die Kundgebung gegen den "rechtsextremen Burschenbundball" im Palais Kaufmännischer Verein. Man wolle eine "demokratische, offene und freie Gesellschaft, ohne ewiggestriges, rechtsextremes Gedankengut". Die Demonstration mit 350 bei der Polizei angemeldeten Personen startet um 17.30 Uhr am AEC-Platz und endet mit einer Abschlusskundgebung vor der Sperrzone beim Palais. Schon Mitte Jänner hatte das Bündnis vor der ÖVP-Landesparteizentrale, dem Heinrich-Gleißner-Haus, seinen Protest gegen den neuerlichen Ehrenschutz von Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer für den Ball ausgedrückt. (APA, 31.1.2024)