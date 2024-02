Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) ist Fürsprecher einer Zusammenarbeit der einstigen Großparteien ÖVP und SPÖ auch auf Bundesebene. Ob sich eine Koalition nach den kommenden Nationalratswahlen rein rechnerisch überhaupt ausgeht, ist laut den aktuellen Umfragen höchst fraglich. APA/GEORG HOCHMUTH

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) tritt für eine Rückkehr zur Zusammenarbeit zwischen ÖVP und SPÖ nach den kommenden Nationalratswahlen ein. "Ich glaube, dass eine Koalition SPÖ-ÖVP gut wäre", sagte Kaiser im Ö1-"Morgenjournal" mit Verweis auf seine persönliche politische Einschätzung. "Ich sage auch: Nicht um jeden Preis. Im Kompromiss liegt manchmal die Chance, Österreich weiterzubringen."

Ob sich eine Koalition der einstigen Großparteien rein rechnerisch überhaupt ausgeht, ist laut den aktuellen Umfragen angesichts des Höhenflugs der FPÖ höchst fraglich. Die Freiheitlichen mit Herbert Kickl an der Spitze nehmen in Umfragen derzeit unangefochten Platz eins ein. Noch aber hat der Intensivwahlkampf auch nicht begonnen.

Inhaltlich trennen SPÖ und ÖVP teils Gräben, etwa bei den Steuerkonzepten oder der Bekämpfung der hohen Inflation. Angesichts dessen, einen blauen Kanzler Kickl zu verhindern oder eine weitere Regierungsperiode in der Opposition zu verbringen, sind das für Kaiser aber keine unüberbrückbaren Hürden. "Wenn Wahlergebnisse feststehen, gehören solche Dinge ausdiskutiert", sagte Kaiser. "In der einen oder anderen Frage" müssten die Parteien aufeinander zugehen – und demnach von ihren Positionen abrücken. Für Kaiser gebe es zwar einige rote Linien: Diese will Kaiser vor den Wahlen aber nicht benennen.

Kaiser gegen Parteiausschluss Gusenbauers

In der Diskussion um einen möglichen Parteiausschluss von Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer wegen der Causa Signa stellte sich Kaiser klar auf die Seite des ehemaligen SPÖ-Chefs. "Ich halte einen Parteiausschluss für falsch." Laut dem Kärntner Landeshauptmann habe Gusenbauer kein parteischädigendes Verhalten an den Tag gelegt, was einen Ausschluss im Sinne der Statuten rechtfertigen würde. "Wenn man Statuten hat, sollte man sich danach halten." (krud, 6.2.2024)