Generalstabschef Walerij Saluschnyj wird abgelöst. AP/Ukrainian Presidential Press Office

Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wechselt nach der gescheiterten Offensive im vergangenen Jahr die Armee-Spitze aus. Er ernannte am Donnerstag in Kiew als neuen Armee-Chef General Oleksandr Syrskyj, bis dato Chef der Bodentruppen. Er bat jedoch den bisherigen Generalstabschef Walerij Saluschnyj, sich weiter an der Militärführung zu beteiligen. (APA, Reuters, 8.2.2024)