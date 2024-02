Die Preise für Kaffee sind in den letzten Jahren in die Höhe geschossen. Wir haben die Latte mal bei 4,50 Euro angelegt und uns umgesehen

Die Wiener Melange, ein Klassiker der Kaffeehauskultur. Und oftmals ein teures Vergnügen. Getty Images

1. Café Savoy

Das Café beim Naschmarkt ist Treffpunkt für die queere Community. Tagsüber unterhält das Savoy als Kaffeehaus mit Kuchen und Wiener Küche, am Abend wandelt es sich zum Lokal für After-Work-Drinks und Gespräche im prunkvollen Ambiente: Die Spiegel im Inneren, die aus einem Stück gefertigt sind, sollen zu den größten in ganz Europa gehören. Für die Melange verlangt man 4,10 Euro, für die Lage fast günstig.

Café Savoy, Linke Wienzeile 36, 1060 Wien, täglich ab 10, Samstag ab 9 Uhr, cafe-savoy.at

2. Café Vindobona

In die Gaststätte des Vindobona schneien die meisten Durstigen vor oder nach einem Kabarettabend. Oder man ist Anrainer und will sich in einem halben Leben durch die ganze köstliche Frühstückskarte jausnen. Auch wegen der kräftigen, gut ausgewogenen Illy-Melange um 4,10 Euro würden manche öfter kommen wollen, wäre die Kellner-Kunden-Beziehung nicht so belastend. Selbst seeeehr traditionsbewusste Ober verzichten mittlerweile vielerorts darauf, Gäste aus dem Nichts heraus anzufahren. Nicht so ein Kellner im Vindobona. Trotz moderater Kaffeepreise gab's diese theatralische Behandlung nach langem Ignoriertwerden und dem daraufhin geäußerten "Verzeihung" ansatzlos und völlig umsonst dazu.

Café-Restaurant Vindobona, Wallensteinplatz 6, 1200 Wien, Tel. 01 512 39 03, täglich 8.30 bis 22.30 Uhr

3. Kleines Café

Zeitlos schön: die Innenraumgestaltung von Architekt Hermann Czech im Kleinen Café. privat

Auch wenn es mitunter zugeht wie in einem Bienenstock, ist das Kleine Café am Wiener Franziskanerplatz (erster Bezirk) noch immer ein Ort, an dem sich trefflich eine Melange trinken lässt. Mit einem Preis von 4,50 Euro ist der Kaffee gerade noch im Rennen und kratzt an der oberen Preisdecke innerhalb dieses Rankings. Besonderes Augenmerk schenkt die Belegschaft der liebevollen Zu- und Aufbereitung des Milchschaums. Da wird gezischt und gerührt, dass es eine Freud' beim Zuschauen ist.

Kleines Café, Franziskanerplatz 3, 1010 Wien, täglich von 10 Uhr bis in die Nacht hinein

4. Café Raimund

Wer seine Melange zentral gelegen genießen will, kann das im Café Raimund tun. Seinen ursprünglichen Charme hat das frühere Theatercafé in den 80er-Jahren eingebüßt, dafür sind die Kaffeepreise weit entfernt von jenen der Konkurrenz an der Ringstraße: Die Wiener Melange gibt es hier für 4,30 Euro. Zum Vergleich: Im Landtmann kostet "der beliebteste Kaffee der Stadt" stolze 6,90 Euro, im neu übernommenen Café Prückel 4,80 Euro.

Café Raimund, Museumsstraße 6, 1010 Wien, Mo–Fr 8–20, Sa, So, Feiertag 9–20 Uhr, café-raimund.com

5. Cafe Korb

Legendär das Café, die Belegschaft und die Besitzerin Susanne Widl. Und zur Eröffnung am 26. März 1904 erschien sogar Kaiser Franz Joseph höchstpersönlich. Das Café Korb im Herzen der Wiener Innenstadt kann ruhigen Gewissens als Wiener Institution bezeichnet werden und ist sowohl im Inneren als auch im Schanigarten jederzeit einen Besuch wert (außer Sonntag, weil geschlossen). Auf der Karte finden sich mehr als 15 Kaffeespezialitäten, da darf die Melange nicht fehlen. Die gibt es um 4,50 Euro. Trinkgeld nicht inbegriffen.

Café Korb, Brandstätte 9, 1010 Wien, Tel. 01 533 72 15, Mo–Sa 8–24 Uhr, cafekorb.at

6. Gasthaus Schöne Perle

Auf die Schöne Perle in der Leopoldstadt ist Verlass. Nicht nur, dass an vegetarischen Gerichten wie dem Steirischen Käferbohnen-Kürbiseintopf seit einer kleinen Ewigkeit festgehalten wird, auch die Preisgestaltung ist angesichts der Nähe zur Bobo-Zentrale Karmelitermarkt geradezu günstig: Melange, Verlängerter und Cappuccino kosten hier weniger als vier Euro, genauer 3,70 Euro.

Gasthaus Schöne Perle, Große Pfarrgasse 2, 1020 Wien, Mo–Fr 11–24, Sa, So und Feiertag 10–24 Uhr, schoene-perle.at

7. Café Schopenhauer

Während der Pandemie wurde das Café Schopenhauer renoviert, das hat dem Währinger Kaffeehaus eine neue Kundschaft beschert. Hier kann man nun zwischen Frühstücksoptionen wie "Aristoteles" oder "Immanuel Kant" wählen und, ja, auch Bücher kaufen. (Der neue Betreiber des Schopenhauer war zuvor als Geschäftsführer für das phil tätig.) Wer seine Melange ohne Hafer-, Soja- oder Mandelmilch genießen kann, kommt hier mit 3,90 Euro weg. Alle anderen zahlen 70 Cent Aufpreis – und überschreiten die magische 4,50-Euro-Grenze.

Café Schopenhauer, Staudgasse 1, 1180 Wien, Di–Sa 8–24, So, Mo 8–22 Uhr, cafeschopenhauer.at

8. Café Windstill

Direkt am Reumannplatz befindet sich das Café Windstill. Früher war hier im Eckcafé das Walter beheimatet, Ende 2022 wurde es neu übernommen. Im heimeligen Lokal serviert man Frühstück und Mittagstische. Besonderen Wert legt man auf Unterhaltung: Für die Gäste stehen ein offener Bücherschrank und Brettspiele zur Verfügung. Regelmäßig finden Musikveranstaltungen und Lesungen statt. Und der Kaffee? Die Melange wird hier um unschlagbare 3,60 Euro aufgetischt.

Café Windstill, Reumannplatz 19, 1100 Wien, Mo–Fr ab 8, Sa ab 10 Uhr, cafewindstill.at

9. Das Augustin

Wochenends beliebtes Frühstückslokal, treibt es im Sommer hier viele in den gemütlichen Gastgarten im Innenhof: Das Augustin im 15. Bezirk ist eine Institution, auch bei der Wiener Hipsteria. Die Melange kostet hier 4,40 Euro. Mit etwas Glück leistet Lokalkatze Luc einem Gesellschaft.

Das Augustin, Märzstraße 67, 1150 Wien, Mo–Fr ab 17, wochenends ab 9 Uhr, dasaugustin.at

10. Café Raimann

Abseits der lauten Meidlinger Hauptstraße versteckt sich in Meidling das alte Kaffeehaus Raimann. Seit mehr als 100 Jahren befindet sich am Eck in der Schönbrunner Straße ein Kaffeehaus. Es gibt klassisches Frühstück, viel Kaffee und die Melange um 3,60 Euro. Keine Kartenzahlung, klassisch Wiener Kaffeehaus, dafür bietet man den Gästen kostenlos WLAN an, immerhin!

Café Raimann, Schönbrunner Straße 285, 1120 Wien, Mo–Fr ab 8, Sa ab 9 Uhr, caferaimann.at

(red, 16.2.2024)