Das "Atmosphere by Krallerhof" in Leogang ist in der Kategorie "Best Hospitality, Tourism & Leisure Project" unter den Finalisten

Von 12. bis 15. März findet im südfranzösischen Cannes wieder die internationale Gewerbeimmobilienmesse Mipim statt. Am vorletzten Tag der Mipim werden traditionellerweise die Mipim Awards in zehn Kategorien vergeben.

HGEsch © HGEsch Photography

Und heuer ist nach langer Zeit wieder einmal ein österreichisches Projekt unter den Nominierten für die "Oscars der Immobilienwelt": Das "Atmosphere by Krallerhof" in Leogang (Salzburg), entworfen vom deutschen Architekten und Designer Hadi Teherani, geht ins Rennen um den Preis in der Kategorie "Best Hospitality, Tourism & Leisure Project". Das Spa-Areal des Fünfsternehotels Krallerhof wurde im April 2023 fertiggestellt und weist unter anderem einen 50 Meter langen Infinitypool auf, der in einen Naturbadesee gebaut wurde.

Der "Confluence Campus" in Lyon wurde von Baumschlager Eberle Architekten sowie von Petitdidierprioux Architectes und Atelier de Ville en Ville geplant. DR/MIPIM

Und noch eine weitere österreichische Beteiligung bei den heurigen Mipim Awards gibt es zu vermelden: Baumschlager Eberle Architekten sind als Co-Planer des "The Confluence Campus" im neuen Stadtteil Confluence der französischen Metropole Lyon nominiert, und zwar in der Kategorie "Best New Development".

"Housing Matters!" auf der Mipim

Als Keynote-Speaker auf der Mipim wird die frühere finnische Premierministerin Sanna Marin erwartet, außerdem ist unter vielen anderen die deutsche Bauministerin Klara Geywitz (SPD) als Teilnehmerin angekündigt. Einen Tag vor der Mipim, am 11. März, wird es auch eine eigene Tagung zum Thema "nachhaltige Wohnlösungen" in Cannes geben. Mit "Housing Matters!" baut man auf dem Co-Liv-Summit auf, den es 2023 auf der Messe gab. Diesmal soll der Fokus aber "über das Co-Living hinausgehen und ein breites Spektrum an alternativen Wohnsektoren umfassen", wie es im Pressetext heißt. (red, 14.2.2024)