Wie in Kickls Aschermittwochsrede, so jetzt auch auf X: Der freiheitliche Parteichef wirbt für einen "Geh-heim-Plan" nach rechtsextremem Muster

Die FPÖ spricht weiterhin den identitären Plänen zur Vertreibung von Ausländern das Wort. "Für illegale Migranten darf es keinen Platz in Österreich geben. Hierfür braucht es rigorose Abschiebungen. Gegen 'Remigration' gibt es nichts einzuwenden", steht in einem am Donnerstag auf X (vormals Twitter) im Account von FPÖ-TV veröffentlichten Post.

FPÖ-Vorsitzender Herbert Kickl beim Aschermittwoch in Ried: den rechtsextremen "Geh-Heim-Plan" präsentierte er auch dort. APA/MANFRED FESL

Darunter ist eine Illustration in Plakatform zu sehen. "Wir brauchen einen Geh-heim-Plan", lässt darauf "Herbert Kickl, Bundesparteiobmann" wissen.

Fast Gleichlautendes hatte Kickl bereits diese Woche in seiner Aschermittwochsrede in Ried zum Besten gegeben. "Remigration ist Trumpf", gegen einen "Geh-heim-Plan" sei "nichts einzuwenden", sagte er dort vor seinen Anhängerinnen und Anhängern.

Auch in Deutschland sprechen sich weite Teile der AfD im Namen einer angeblich ethnisch reinen Gesellschaft für derlei Massendeportationen aus. Vor einem Monat hatte der Bericht der Rechercheplattform "Correctiv" von einem Treffen von Geldgebern mit AfD- und CSU-Politikern im deutschen Potsdam für Aufsehen gesorgt, bei dem der Österreicher und ehemalige Identitären-Chef Marin Sellner einen Vortrag über "Remigration" hielt. Seitdem kam es in Deutschland und Österreich zu zahlreichen teilnehmerstarken Demonstrationen gegen Rechtsextreme.

Von Rechtsextremen gekaperter Begriff

Der Begriff "Remigration", der aus der NS-Exilforschung stammt, wurde Anfang der 2000er-Jahre von Rechtsextremen gekapert und umgedeutet. In der Exilforschung war damit die Rückkehr von den Nazis vertriebener Jüdinnen und Juden in ihre Heimatländer gemeint. Die rechtsextremen Identitären bezeichnen damit die von ihnen für den Fall einer Regierungsübernahme geplante Massenvertreibung von Einwanderern aus Europa.

In Kickls Diktion kommt der Begriff "illegale Migranten" hinzu. Diese will er in großer Zahl abschieben lassen. Die Migrationsforschung kennt diesen Begriff nicht: Menschen, die ohne Visum nach Österreich oder in ein anderes Land kommen, etwa um hier einen Asylantrag zu stellen, wandern irregulär ein – von Illegalität, die einen Verstoß gegen Gesetze ausdrückt, ist nicht die Rede. (bri, 16.2.2024)