1. Francis

In der Cocktail-Bistro-Bar Francis – das Lokal dürfte nach dem nebenan gelegenen Franziskanerkloster im Herzen Wiens benannt sein – werden seit 2015 Cocktails und alle möglichen Drinks und Happen serviert. An den Wänden hängen Plakate und einiges an Kunst, auch Livekonzerte finden immer wieder statt. Für das große Soda mit frisch gepresstem Zitronensaft werden erfrischende 3,90 Euro verrechnet. Einen Gastgarten gibt's auch.

Francis, Weihburggasse 18–20/27, 1010 Wien, Tel. +43 677 64 99 50 77; Mo–Do 16–2 Uhr, Fr–Sa 16–4 Uhr, So & Feiertag 16–00 Uhr; www.cocktail-bistro-bar-francis.com

2. Café Nil

Auf das Café Nil in Wien Neubau ist auch nach der Neuübernahme im Jahr 2022 Verlass. Wer zum Hummus-Teller oder marrokanischen Zigarren ein großes Soda Zitron bestellt, legt für den Getränkeklassiker 4,20 Euro hin.

Café Nil, Siebensterngasse 39, 1070 Wien; Di–Fr 11–24 Uhr, Sa 10.30–24 Uhr, So 10.30–18 Uhr; cafenil.at

3. Badeschiff

Im Sommer kann man dort schwimmen, im Winter ... auch. Wenn man auf Eisbaden steht. Ansonsten ist das Badeschiff, das im Donaukanal ankert, zentrale Destination für Drinks und Essen. Das Soda Zitron ist mit 4,20 Euro kalkuliert.

Badeschiff, Wolfgang-Schmitz-Promenade, 1010 Wien; während der Woche ab 16 Uhr, am Wochenende ab 11 Uhr geöffnet; badeschiff.at

4. Café Trabant

Einen halben Liter Soda Zitron gibt es im Café Trabant bereits um 3,80 Euro. Das Grätzellokal befindet sich mitten im 18. Bezirk. Für den kleinen Hunger hat man Flammkuchen im Angebot.

Café Trabant, Dittesgasse 3, 1180 Wien; Mo–Sa ab 18 Uhr; instagram.com/cafetrabant/

5. Figar

Noch knapp unter unserer Grenze findet sich das Figar in unsere Liste ein. Das Lokal im siebenten Bezirk bietet das große Soda mit Zitrone um 4,40 Euro an. Alternativ kann man es mit Ingwer bestellen, klingt auch net schlecht!

Figar, Kirchengasse 18, 1070 Wien; täglich ab 9 Uhr geöffnet; figar.net

6. Luster-Bar

In der Luster-Bar beim Haus des Meeres mixen sie erstklassige Cocktails, auch alkoholfreie. Als günstige Alternative bietet man in der Cocktailbar das große Soda Zitron sogar um nur drei Euro an. Cheers!

Luster-Bar, Windmühlgasse 32, 1060 Wien; Di–Sa ab 18 Uhr; luster.bar

7. Goldener Papagei

Der Name von Nathan Spasićs Café in der Praterstraße 17 ist eine Hommage an das Kultcafé seines Vaters, Zlatni Papagaj (Goldener Papagei), in Belgrad. In der wahrscheinlich pariserischsten Straße des zweiten Bezirks trifft man sich im Goldenen Papagei auf einen Handfilter-Café, einen Toast oder ein Pain au Chocolat. Auch zu empfehlen: das erstaunlich erschwingliche große Soda Zitron für 4,10 Euro.

Goldener Papagei, Praterstraße 17, 1020 Wien; Mo–So 8–19 Uhr; goldenerpapagei.at

8. Kent

Vom Hühnerspieß bis zur gebackenen Melanzani – im Kent kann man nicht nur durch die umfangreiche Karte schlemmen. Die Getränkepreise halten sich zudem in Grenzen. 3,60 Euro legt man in der Brunnengasse für ein großes Soda Zitron hin. In der Filiale im 20. Bezirk kostet das Getränk 4,20 Euro.

Kent im 16. Bezirk, Brunnengasse 67, 1160 Wien; Mo–So 6–2 Uhr; kentrestaurant.at

9. Café Frame

Immer wieder locken Livemusik und andere Veranstaltungen in das kleine Brigittenauer Kulturcafé, andere kommen für ungeplante Abstürze oder konspirative Treffen. Wer keinen Alk trinken will oder darf, wird im Café Frame aber nicht preislich dafür abgestraft wie in anderen Wiener Kultlokalen: Das großes Soda Zitron kostet vier Euro.

Café Frame, Jägerstraße 28, 1200 Wien; Mo–Fr 17–1 Uhr, Sa, So 18–1 Uhr; cafe-frame.at

10. Nelke

Frühstück den ganzen Tag über und die gefüllten Pitas sind ein gutes Argument, zu jeder Tageszeit in die Nelke zu schauen. Bald wird der Besuch noch vergnüglicher, wenn es die Temperaturen wieder erlauben, vom Schanigarten aus das Treiben am Volkertmarkt zu verfolgen. Das große Soda Zitron gibt es hier um 2,80 Euro.

Nelke, Volkertmarkt 38–39, 1020 Wien; Mo–Sa 10– 22 Uhr, So und Feiertage 10–15 Uhr; nelke.at