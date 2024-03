Das Wiener Lorenz-Böhler-Krankenhaus wird abgesiedelt. Die notwendigen Maßnahmen im Brandschutz können laut AUVA nicht im laufenden Betrieb umgesetzt werden. APA/EVA MANHART

Rund um die Absiedlung des stationären und des OP-Betriebs aus dem Lorenz-Böhler-Spital in der Wiener Brigittenau herrscht weiterhin Chaos. Dass es damit rasch gehen muss, ist nach Ansicht der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) auf ein aktuelles Brandschutzgutachten zurückzuführen, das erhebliche Mängel aufzeigte. Zwar sind diverse Defizite beim Brandschutz in dem Spital, das inzwischen offiziell Traumazentrum Wien-Brigittenau heißt, bereits seit einigen Jahren bekannt. Der Mangel, der nun die rasche Absiedlung erforderlich macht, sei aber erst Anfang Februar 2024 festgestellt worden. Das sagte der gerichtlich beeidete Sachverständige Erich Kern, der für die AUVA das neue Brandschutzgutachten erstellt hat, am Dienstag auf Ö1. "Seit einer Woche wissen wir, dass wir diesen Mangel nicht kompensieren können."

Generell seien im Lorenz-Böhler-Spital umfangreiche Sanierungsmaßnahmen geplant worden, die im Sommer 2023 der Baubehörde vorgelegt worden seien. Hier sei im Zuge der Planung festgestellt worden, dass der bestehende Feuerwiderstand der Stahlkonstruktion 30 Minuten beträgt. Die Behörde fordere aber 90 Minuten. In der Folge sei der AUVA vorgeschrieben worden, diese Abweichung zu kompensieren. Auch ein Sicherheitskonzept wurde vorgeschrieben – samt eines Nachweises der Evakuierung.

Kern habe daraufhin von der AUVA Ende Dezember 2023 den Auftrag zur brandschutztechnischen Überprüfung erhalten. Im Zuge der Überprüfung der Brandschutzbeschichtung hat sich aber laut Kern herausgestellt, dass "wir nicht einmal 30 Minuten Feuerwiderstand haben". Dieser grobe Mangel sei erst Anfang Februar entdeckt worden. Eine Kompensierung dieses Mangels sei nicht gelungen. Eine Absiedlung sei demnach unabdingbar. Um den Brandschutz während der nun laufenden Absiedlung sicherzustellen, wurde temporär die Berufsfeuerwehr Wien auf dem Areal des Krankenhauses postiert.

Protestaktion am Mittwoch vor Spital

Wie das weitere Prozedere konkret ablaufen soll, ist noch unklar. Unfallchirurg Heinz Brenner, der stellvertretender Betriebsratsvorsitzender im Lorenz-Böhler-Spital ist, hat für Mittwoch um 8.30 Uhr eine kurze Protestaktion des Personals vor dem Krankenhaus angekündigt. "Wir wissen nicht, was sonst alles noch auf uns zukommt", sagt Brenner dem STANDARD. Transparente sollen auf die ungewisse Zukunft der Belegschaft aufmerksam machen, auch ein Sarg soll vor dem Spital postiert werden, sagt Brenner. Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart habe zugesagt, zur Protestaktion zu kommen. (David Krutzler, 5.3.2024)