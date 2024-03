Liebe Leserin, lieber Leser,

in den USA haben Abgeordnete dafür gestimmt, dass Bytedance seine beliebte App Tiktok verkaufen muss. So soll verhindert werden, dass Nutzerdaten an die chinesische Regierung weitergegeben werden. Das alleine wäre schon eine Nachricht wert, nicht minder interessant ist aber die Entstehungsgeschichte dieser Entscheidung. User wurden in der Tiktok-App nämlich aufgerufen, Abgeordnete anzurufen und diese von der Entscheidung abzubringen. Dies soll sie so sehr verärgert haben, dass sie schließlich für den erzwungenen Verkauf stimmten.

Diesseits des Atlantik geht es nicht ruhiger zu. So soll die EU-Kartellbehörde den Streit zwischen Apple und Epic nun "mit Priorität behandeln". Gleichzeitig blockiert Apple alternative App Stores, wenn man sich länger als 30 Tage außerhalb der EU aufhält. Immerhin: in Zukunft soll der Wechsel von iPhone zu Android erleichtert werden.

Das und viel mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen interessante Lektüre!

Tiktok drängte seine User, Abgeordnete vor Abstimmung anzurufen

Apple gegen Epic: EU soll Prüfung "mit Priorität behandeln"

Apple blockiert alternative iPhone App Stores, wenn man die EU verlässt

Apple wird Wechsel von iPhone zu Android nutzerfreundlicher gestalten

Musk schießt mit frauenfeindlichen Kommentaren gegen Jeff Bezos' Ex MacKenzie Scott

Huawei erfindet das Raubrittertum im Tech-Zeitalter neu

Honor Magic 6 Pro: China-Kracher macht auf Android-iPhone

Tesla-Konkurrent Rivian legt Bau von Fabrik vorerst auf Eis

Online-Tool soll Entscheidungshilfe bei EU-Wahl bieten

Sam Altmans Worldcoin klagt gegen Verbot in Spanien