Sind Sie ständig knapp bei Kasse? Dauernd zu viel Monat am Ende des Geldes? Dann empfiehlt sich ein Zweitjob, um Ihre deprimierende Finanzlage aufzubessern. Bei der Wahl des Zweitjobs sollten Sie darauf achten, dass er mit dem Erstjob harmoniert. Ökonomisch vielversprechende Kombinationen sind etwa Finanzamtvorstand und Steuerberater, Bestattungsunternehmer und Auftragskiller oder Immobilienentwickler und Bürgermeister.

Der Bürgermeister greift gegebenenfalls gern in die eigene Tasche, kauft günstig auf, was zu haben ist, und schaut drauf, dass sich die Latifundien schön umwidmen lassen. APA / Barbara Gindl

Wie der Hase läuft

Die letztgenannte Paarung ist besonders im Flachland beliebt, sie kommt aber durchaus auch in den Bergen vor. Ein talentierter Bürgermeister weiß, wie in seiner Gemeinde der Hase läuft. Dafür ist er ja Bürgermeister. Er weiß, wo was leersteht, er weiß, wo sich ein Foliensee gut machen würde, und er weiß, dass der sieche Huaber-Bauer noch den Hof versilbern möchte, damit seine Enkerln ein Geld kriegen. Da greift der Bürgermeister dann gern in die eigene Tasche, kauft günstig auf, was zu haben ist, und schaut drauf, dass sich die Latifundien schön umwidmen lassen.

Supersaubere Sache

Dann tritt er in seinem Zweitjob als Immobilienentwickler in Erscheinung und verkauft an den Meistbietenden. Supersaubere Sache. Dass bei dem Deal ein paar Hunderttausender beim Ortsvorstand hängenbleiben, stört doch nur ausgesprochene Neidhammel. Wäre hoch an der Zeit, das segensreiche Wirken der genannten Doppeltalente mit einem neuen Preis auszuzeichnen. Man könnte ihn ja den Goldene-Nase-Preis nennen. (Christoph Winder, 11.3.2024)