Auslöser für die Untersuchung war der Abriss einer Kabinenwand bei einer Maschine der Alaskan Airlines. via REUTERS/NTSB

Chicago – Der US-Flugzeugbauer Boeing ist einem Zeitungsbericht zufolge bei umfangreichen Sicherheitsprüfungen der US-Luftfahrtbehörde FAA an der 737 Max bei mehr als einem Drittel der Tests durchgefallen. Bei der Untersuchung des Produktionsprozesses, die nach dem Abriss einer Kabinenwand während eines Fluges eingeleitet worden war, habe der Airbus-Rivale 33 von 89 Tests nicht bestanden, berichtete die Zeitung "New York Times" am Montag.

Bei der umfassenden Überprüfung sei Boeing auch bei dem Test durchgefallen, bei dem es um die Türpfropfen des geborstenen Bauteils ging. Der Zulieferer Spirit Aerosystems, der den Rumpf für die Max herstellt, habe nur sechs von dreizehn Audits bestanden, heißt es in dem Bericht weiter. Spirit sei ebenfalls bei der Montage der Kabinenwandkomponente durchgefallen. Die FAA, Boeing und Spirit reagierten zunächst nicht auf eine Anfrage von Reuters.

Einige Verstöße festgestellt

Bei den Tests seien unter anderem Bedenken hinsichtlich der Techniker geäußert worden, da Boeing es offenbar versäumt habe, "die für den Betrieb seiner Prozesse erforderlichen Kenntnisse zu identifizieren", schreibt die "NYT". Vergangene Woche teilte die FAA mit, sie habe "Verstöße bei der Kontrolle der Fertigungsprozesse, der Handhabung und Lagerung von Teilen sowie der Produktkontrolle bei Boeing" festgestellt.

Am 5. Jänner war in rund fünf Kilometern Höhe ein Teil der Kabinenwand einer erst wenige Wochen alten 737 Max 9 der Alaska Airlines mit 177 Menschen an Bord herausgebrochen. (APA, 12.3.2024)