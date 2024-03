Vor etwa zwei Jahren eroberte das Butter-Board die Social-Media-Kanäle. Wird nun Feta aufs Brettchen geschmiert? IMAGO/Pond5 Images

Optisch durchaus ansprechend, geschmacklich überraschend gelungen, von der Grundidee her ein wenig lachhaft: das Butterboard. Es war der Food-Trend im Herbst 2022. Eben weil er absurd wie schmackhaft war. Die Influencerin Justine Doiron machte damals das Butterbrett auf Tiktok berühmt. Sie schmierte das buttrige Fett auf ein Holzbrett und drapierte es mit Gemüse, Obst, Öl, Marmelade beziehungsweise allem, was das Herz und der Magen begehrte. Gedacht ist es für Gäste, die mit frischem Brot (oder Besteck, soll auch erlaubt sein) durch die Buttermischung fahren.

Es folgte ein Hype und viele, viele Nachahmungen. Zum Beispiel spachtelte man statt weicher Butter Hummus auf die Bretter. Oder Guacamole. Und Ricotta. Doch keines davon hat sich wirklich durchgesetzt, je den Social-Media-Kultstatus erlangt wie das Butterboard. Nun versucht es eine weitere Adaption, Trendsetter zu sein – nämlich das Fetaboard.

Es ist angerichtet

Nein, dafür wird nicht einfach griechischer Käse zerkleinert und serviert. Der Schaf- und Ziegenkäse taucht in dem Trendrezept in weichgemachter Form auf. Feta wird mit Joghurt cremig gemixt, bis er eine streichfähige Konsistenz erreicht hat. Dann kleckst man die würzige Masse mehr oder weniger ästhetisch auf das Brett und belegt es nach Belieben. In einigen Rezepten bleibt man dem mediterranen Thema treu und gibt grüne Oliven sowie Zitronenscheiben oder im Ofen geröstete Artischocken auf die Käsemasse. Andere dekonstruieren griechischen Salat, indem sie klein geschnippelte Tomaten und Gurken auf das Brett legen. Auch eine süße Version mit dem geschlagenen Feta ist möglich: mit gerösteten Nüssen und Honig.

Ob das Fetaboard den gleichen Hype wie der Butterbruder auslöst, wird sich zeigen. Der geschmackliche Touch der Mittelmeerküche ist zumindest für die wärmer werdenden Tage ideal. Und wer den weichen Feta nicht auf dem Brett haben will, darf das Ganze bestimmt auch auf dem Teller oder in einer Schüssel anrichten. (rec, 14.3.2024)