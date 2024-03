Pro

Es gibt Momente, in denen Outfits schlagartig in sich zusammenfallen. Oft passiert das zwischen Tür und Angel. Nämlich dann, wenn Freunde einem im Türrahmen als Willkommensgruß die Hauspatschen entgegenstrecken: "Schuhe ausziehen!" Bei allem Verständnis: Dieser Satz kann einen Abend ruinieren.

Unvorbereitete trifft es besonders hart. Wenn beim Ausziehen der Stiefel löchrige Socken zum Vorschein kommen, hilft nurmehr, die Füße schnellstmöglich in die Patschen zu tauchen. Hier droht bereits die nächste Gefahr. Es kann passieren, dass man von einem Moment auf den nächsten knöcheltief in einem Paar Plüsch-Elefanten steckt.

Mindestens genauso verheerend: lustig gemusterte Haussocken. Sie verwandeln den glamourösen Auftritt in Schwarz in ein ziemlich bodenständiges Schlitterkommando. An dieser Stelle darf ausnahmsweise ein alter Karl Lagerfeld-Spruchadaptiert werden: Wer Hauspatschen trägt, hat die Kontrolle über seine Ausgehoufits verloren. Dem ist nichts hinzuzufügen. (RONDO, Anne Feldkamp, 23.3.2024)