Harald Vilimsky kündigte "Widerstand gegen diesen Irrsinn in Brüssel" an (Archivbild). APA/MAX SLOVENCIK

Wien/Altlengbach – Die FPÖ hat ihre Liste der Kandidatinnen und Kandidaten für die EU-Wahl präsentiert. Listenführer Harald Vilimsky steht bereits seit längerem fest, ebenso die Kandidatur von Petra Steger auf dem zweiten Platz und jene der zwei weiteren bisherigen Mandatare in der blauen Fraktion. Insgesamt 42 Personen befinden sich auf FPÖ-Liste, Vilimsky hält bis zu sieben Mandate für möglich, wie er am Montag in einer Pressekonferenz sagte.

Dass es sich bei der FPÖ und der EU nicht um eine reine Liebesbeziehung handelt, machte Bundesparteichef Herbert Kickl auch bei der Präsentation seiner Kandidatinnen und Kandidaten klar, die am Montag bei einer Vorstandssitzung im niederösterreichischen Altlengbach fixiert worden waren. So wende sich die blaue Europapolitik etwa gegen "Freiheitsverlust", "Fremdbestimmung", "Kriegstreiberei" und eine "Völkerwanderung" aus dem afrikanischen und arabischen Raum.

"Wir lassen uns das nicht mehr gefallen", konstatierte Kickl, dessen Liste "Teil einer starken patriotischen Fraktion" sein soll. Der bisherige Fraktionsführer Vilimsky werde dabei weiter "die Lokomotive machen". Ziel sei die "Hinwendung zum Volk und die Abwendung von selbstverliebten, aber von der Realität ganz weit entfernten politischen Eliten". Konkrete Kritik gab es auch an der jüngsten Partnerschaftsvereinbarung mit Ägypten zur Migration, für Kickl die nächste "Bühne für den Wählerbetrug".

Auch Vilimsky kündigte erneut "Widerstand gegen diesen Irrsinn in Brüssel" an und hofft auf verstärkte Präsenz nach der Wahl. Umfragen würden der blauen Delegation bis zu sieben Mandate bescheinigen. Dennoch will der blaue Spitzenkandidat Parlament, Kommission und Beamtenapparat "abspecken". Auch ein Sitz im "Wanderzirkus zwischen Brüssel und Straßburg" gehöre gestrichen. Vilimskys Ziel: die Umlegung der von der FPÖ propagierten "Festung Österreich" auf die "Festung Europa".

Listenplätze

Nach Vilimsky, Steger und den beiden bisherigen Mandataren Georg Mayer und Roman Haider befindet sich auf dem fünften Platz der FPÖ-Liste der Tiroler Nationalratsabgeordnete Gerald Hauser. Er zeigte sich gegenüber der APA zuversichtlich, was seinen Wechsel ins Europaparlament betrifft. Sein Mandat im Nationalrat wolle er jedenfalls bis nach der Wahlentscheidung behalten, sagte er.

Hauser folgen die Kärntner Lehrerin Elisabeth Dieringer-Granza, der gebürtige Salzburger Landwirt Peter Schmiedlechner, der für die niederösterreichische Landesgruppe kandidiert, der Salzburger Hoteldirektor Robin Raudaschl, der Polizist Joachim Fritz aus Vorarlberg und der Heeresbedienstete Michael Gmeindl aus dem Burgenland. (APA, 18.3.2024)